11:50:48 Scende al di sotto dei tremila positivi il numero dei contagiati in provincia di Caserta. Grazie ai 187 guariti, è calato, infatti, di 165 unità il numero dei positivi che si ferma a 2866 unità.
Sono 23, invece, i nuovi positivi.
Purtroppo si registra ancora un decesso.
Sul fronte vaccini procede rapidamente la campagna.
Sono 348555 le persone che hanno ricevuto la prima dose, mentre sale a 186599 quelle di coloro che hanno completato il percorso con il richiamo.
Il Comune con il numero maggiore di positivi è Caserta 258 seguito da Maddaloni a 232
217 i casi a Marcianise
115 i casi a Aversa,
112 i casi a San Marcellino,
105 i casi a Trentola Ducenta,
87 i casi a San Nicola la Strada,
83 i casi a San Felice a Cancello,
81 i casi a Lusciano, Orta di Atella,
80 i casi a Mondragone,
79 i casi a Frignano,
76 i casi a Santa Maria Capua Vetere,
69 i casi a Capua,
64 i casi a Parete,
60 i casi a Casagiove,
59 i casi a Santa Maria a Vico,
58 i casi a Villa di Briano,
57 i casi a Castel Volturno,
56 i casi a Sant’Arpino,
54 i casi a San Prisco,
51 i casi a Gricignano d’Aversa,
45 i casi a Capodrise,
41 i casi a Portico di Caserta,
35 i casi a Recale,
31 i casi a Macerata Campania,
29 i casi a Casal di Principe,
28 i casi a Arienzo,
27 i casi a Succivo, Teverola,
26 i casi a Casaluce, Sessa Aurunca,
25 i casi a Dragoni,
24 i casi a Cervino, Vitulazio,
21 i casi a San Tammaro,
18 i casi a Cancello ed Arnone, Villa Literno,
17 i casi a Bellona, San Cipriano d’Aversa,
16 i casi a Carinaro,
15 i casi a Curti,
14 i casi a Casapesenna, Casapulla, Cellole, San Marco Evangelista,
12 i casi a Alife, Mignano Montelungo,
11 i casi a Cesa,
9 i casi a Rocca D’Evandro,
8 i casi a Francolise, Piana di Monte Verna, Santa Maria la Fossa,
7 i casi a Riardo,
6 i casi a Alvignano, Sparanise, Teano, Valle di Maddaloni,
5 i casi a Carinola, Castel Morrone, Gioia Sannitica, Grazzanise, Piedimonte Matese, San Gregorio Matese,
4 i casi a Calvi Risorta, Pignataro Maggiore, Pratella,
3 i casi a Caianello, Capriati al Volturno,
2 i casi a Castel Campagnano, Falciano del Massico, Pietramelara, Vairano Patenora,
1 caso a Caiazzo, Camigliano, Castello del Matese, Formicola, Gallo Matese, Giano Vetusto, Pastorano, Presenzano, Roccamonfina, San Potito Sannitico, Sant’Angelo d’Alife.