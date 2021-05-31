11:50:48 Scende al di sotto dei tremila positivi il numero dei contagiati in provincia di Caserta. Grazie ai 187 guariti, è calato, infatti, di 165 unità il numero dei positivi che si ferma a 2866 unità.

Sono 23, invece, i nuovi positivi.

Purtroppo si registra ancora un decesso.

Sul fronte vaccini procede rapidamente la campagna.

Sono 348555 le persone che hanno ricevuto la prima dose, mentre sale a 186599 quelle di coloro che hanno completato il percorso con il richiamo.

Il Comune con il numero maggiore di positivi è Caserta 258 seguito da Maddaloni a 232

217 i casi a Marcianise

115 i casi a Aversa,

112 i casi a San Marcellino,

105 i casi a Trentola Ducenta,

87 i casi a San Nicola la Strada,

83 i casi a San Felice a Cancello,

81 i casi a Lusciano, Orta di Atella,

80 i casi a Mondragone,

79 i casi a Frignano,

76 i casi a Santa Maria Capua Vetere,

69 i casi a Capua,

64 i casi a Parete,

60 i casi a Casagiove,

59 i casi a Santa Maria a Vico,

58 i casi a Villa di Briano,

57 i casi a Castel Volturno,

56 i casi a Sant’Arpino,

54 i casi a San Prisco,

51 i casi a Gricignano d’Aversa,

45 i casi a Capodrise,

41 i casi a Portico di Caserta,

35 i casi a Recale,

31 i casi a Macerata Campania,

29 i casi a Casal di Principe,

28 i casi a Arienzo,

27 i casi a Succivo, Teverola,

26 i casi a Casaluce, Sessa Aurunca,

25 i casi a Dragoni,

24 i casi a Cervino, Vitulazio,

21 i casi a San Tammaro,

18 i casi a Cancello ed Arnone, Villa Literno,

17 i casi a Bellona, San Cipriano d’Aversa,

16 i casi a Carinaro,

15 i casi a Curti,

14 i casi a Casapesenna, Casapulla, Cellole, San Marco Evangelista,

12 i casi a Alife, Mignano Montelungo,

11 i casi a Cesa,

9 i casi a Rocca D’Evandro,

8 i casi a Francolise, Piana di Monte Verna, Santa Maria la Fossa,

7 i casi a Riardo,

6 i casi a Alvignano, Sparanise, Teano, Valle di Maddaloni,

5 i casi a Carinola, Castel Morrone, Gioia Sannitica, Grazzanise, Piedimonte Matese, San Gregorio Matese,

4 i casi a Calvi Risorta, Pignataro Maggiore, Pratella,

3 i casi a Caianello, Capriati al Volturno,

2 i casi a Castel Campagnano, Falciano del Massico, Pietramelara, Vairano Patenora,

1 caso a Caiazzo, Camigliano, Castello del Matese, Formicola, Gallo Matese, Giano Vetusto, Pastorano, Presenzano, Roccamonfina, San Potito Sannitico, Sant’Angelo d’Alife.