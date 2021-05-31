10:34:02 CASERTA. L’Asl di Caserta ed il Comune di Caserta promuovono una giornata di anagrafe canina itinerante che si terrà, in collaborazione con l’associazione animalista Nati Liberi, il giorno 02/06/2021 dalle 9.30 alle 13.30 in Piazza Pitesti.

Saranno microchippati gratuitamente tutti i cani di proprietari residenti nella Regione Campania. I cittadini sono invitati a partecipare muniti di carta d’identità e codice fiscale e di tutti i presidi previsti dalle normative anti Covid.

Anagrafare il proprio cane non solo è un obbligo di legge, ma rappresenta un importante gesto d’amore e di responsabilità.