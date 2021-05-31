BCC MUTUI 2025
FIAS_CASERTA
icauto_2023_250x250

Pin It
Whatsapp

10:34:02 CASERTA. L’Asl di Caserta ed il Comune di Caserta promuovono una giornata di anagrafe canina itinerante che si terrà, in collaborazione con l’associazione animalista Nati Liberi, il giorno 02/06/2021 dalle 9.30 alle 13.30 in Piazza Pitesti.

Saranno microchippati gratuitamente tutti i cani di proprietari residenti nella Regione Campania. I cittadini sono invitati a partecipare muniti di carta d’identità e codice fiscale e di tutti i presidi previsti dalle normative anti Covid.

Anagrafare il proprio cane non solo è un obbligo di legge, ma rappresenta un importante gesto d’amore e di responsabilità.

CASERTAFOCUS.NET

SEGUI LE NOTIZIE IN DIRETTA

CASERTAFOCUS.NET

dove_trovarci

Ultimi Articoli

Settembre 2025
DLMMGVS
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930

Articoli più letti

Prev Next

BUON COMPLEANNO - Tanti auguri a Cristia…

29-08-2025 Hits:277 L'angolo delle Dediche La Redazione

14:03:21 Auguri di buon compleanno Cristian Piccirillo per i suoi 19 anni.

Read more

L'ANALISI - Slot machine fisiche vs onli…

01-08-2025 Hits:295 Notizie La Redazione

Quando si parla di slot machine, la domanda sorge spontanea: è più sicuro giocare online o affidarsi alle tradizionali slot fisiche da bar o sala giochi? Negli anni, entrambe le...

Read more

BUON ANNIVERSARIO - 25 anni d'amore per …

27-07-2025 Hits:754 L'angolo delle Dediche La Redazione

Il Dott. Vincenzo Simeone oggi con la sua consorte festeggia 25 anni di matrimonio

Read more
  • 1
  • 2
  • 3
Prev Next