20:11:33 SANTA MARIA CAPUA VETERE. Il dialogo serrato, ma costruttivo delle ultime settimane tra il nostro partito ed il sindaco Antonio Mirra ha portato al reciproco riconoscimento delle posizioni politiche, e posto le basi per un percorso comune, coerente con i valori di centrosinistra che sarà sottoposto al giudizio delle elettrici e degli elettori sammaritani in occasione della tornata amministrativa del prossimo autunno.

Il Partito Democratico sarà presente con il proprio simbolo e con una propria lista di candidate e candidati, con temi, idee e progetti da perseguire nella prossima consiliatura. Garantiremo collaborazione ed un contributo costruttivo e leale in Consiglio comunale, sempre nell’esclusivo interesse della città.

La giusta rivendicazione della posizione centrale e marcatamente politica del Pd, così come esplicata nel documento diffuso la scorsa settimana, e la successiva apertura operata dal sindaco Mirra, hanno segnato inevitabilmente un momento importante del rapporto con il medesimo primo cittadino.

Coerenti con il percorso di costruttiva e leale presenza in Consiglio comunale e per ribadire la propria serietà e responsabilità, il direttivo del Partito Democratico, ritiene di sostenere le misure importanti previste nel bilancio di previsione 2021.

Il circolo del Partito democratico.