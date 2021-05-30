BCC MUTUI 2025
FIAS_CASERTA
icauto_2023_250x250

Pin It
Whatsapp

20:11:33 SANTA MARIA CAPUA VETERE. Il dialogo serrato, ma costruttivo delle ultime settimane tra il nostro partito ed il sindaco Antonio Mirra ha portato al reciproco riconoscimento delle posizioni politiche, e posto le basi per un percorso comune, coerente con i valori di centrosinistra che sarà sottoposto al giudizio delle elettrici e degli elettori sammaritani in occasione della tornata amministrativa del prossimo autunno.

Il Partito Democratico sarà presente con il proprio simbolo e con una propria lista di candidate e candidati, con temi, idee e progetti da perseguire nella prossima consiliatura. Garantiremo collaborazione ed un contributo costruttivo e leale in Consiglio comunale, sempre nell’esclusivo interesse della città.

La giusta rivendicazione della posizione centrale e marcatamente politica del Pd, così come esplicata nel documento diffuso la scorsa settimana, e la successiva apertura operata dal sindaco Mirra, hanno segnato inevitabilmente un momento importante del rapporto con il medesimo primo cittadino.

Coerenti con il percorso di costruttiva e leale presenza in Consiglio comunale e per ribadire la propria serietà e responsabilità, il direttivo del Partito Democratico, ritiene di sostenere le misure importanti previste nel  bilancio di previsione 2021.

Il circolo del Partito democratico.

CASERTAFOCUS.NET

SEGUI LE NOTIZIE IN DIRETTA

CASERTAFOCUS.NET

dove_trovarci

Ultimi Articoli

Settembre 2025
DLMMGVS
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930

Articoli più letti

Prev Next

BUON COMPLEANNO - Tanti auguri a Cristia…

29-08-2025 Hits:277 L'angolo delle Dediche La Redazione

14:03:21 Auguri di buon compleanno Cristian Piccirillo per i suoi 19 anni.

Read more

L'ANALISI - Slot machine fisiche vs onli…

01-08-2025 Hits:295 Notizie La Redazione

Quando si parla di slot machine, la domanda sorge spontanea: è più sicuro giocare online o affidarsi alle tradizionali slot fisiche da bar o sala giochi? Negli anni, entrambe le...

Read more

BUON ANNIVERSARIO - 25 anni d'amore per …

27-07-2025 Hits:755 L'angolo delle Dediche La Redazione

Il Dott. Vincenzo Simeone oggi con la sua consorte festeggia 25 anni di matrimonio

Read more
  • 1
  • 2
  • 3
Prev Next