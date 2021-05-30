11:17:37 CASERTA. Stefano De Martino, Biagio Izzo, Francesco Paolantoni, Massimo Ranieri, Niccolò Fabi e Gigi D’Alessio. Sono questi i nomi degli artisti delle prime quattro date di «Un’estate da BelvedeRe», la tanto attesa kermesse musicale estiva che si svolge tra le storiche mura del Complesso Monumentale di San Leucio.

Primi quattro eventi di un cartellone ricco di imperdibili appuntamenti programmati con la direzione artistica di Massimo Vecchione e della V-events.

Tutte le informazioni sono disponibili sui canali social di «Un’estate da Belvedere» ed i ticket per gli spettacoli acquistabili sulle piattaforme Ticketone.it e Go2.it.

Ad aprire la quinta edizione del festival sarà «Che coppia noi tre», lo spettacolo di Stefano De Martino, Biagio Izzo e Francesco Paolantoni, in scena il 5 luglio alle ore 21. Un trio inedito che approda al mondo dello spettacolo e del teatro, dopo lo straordinario successo riscosso sul palco di «Stasera Tutto è Possibile» andato in onda su Rai 2. Venerdì 23 luglio alle ore 21, sarà Massimo Ranieri ad esibirsi sul palco di «Un’Estate da BelvedeRe» nel suo spettacolo «Sogno e son desto».

Un vero e proprio spettacolo-concerto in cui l’artista interpreterà i successi della sua carriera che lo hanno reso tra i più amati cantautori del panorama italiano. Lunedì 26 luglio è Niccolò Fabi a fare tappa con il suo tour live del 2021 a San Leucio. Unica tappa in Campania, il cantautore romano è pronto a calcare i palchi di tutta Italia.

Un tour tutto da scoprire è, infine, «Mani e Voce» di Gigi D’Alessio. Armato di pianoforte, D’Alessio si esibirà al Belvedere di San Leucio martedì 27 luglio per quello che si preannuncia essere un concerto indimenticabile.

«Un’estate da BelvedeRe festeggia la sua quinta edizione proponendo al pubblico spettacoli e concerti con artisti di caratura nazionale – ha commentato il direttore artistico del festival, Massimo Vecchione – e non solo. Quelle appena presentate sono solo le prime quattro date di un festival ricco di appuntamenti affascinanti. Nei prossimi giorni comunicheremo gli altri artisti in scena e l’intero cartellone di eventi.

Si tratta di ospiti d’eccezione molto amati dal pubblico e che faranno tappa qui a San Leucio esclusivamente per il festival. Un risultato importante per il territorio casertano che ancora una volta diventa nucleo di eventi con gli artisti più rinomati sulla scena italiana da protagonisti. Continuate a seguirci per essere aggiornati sulle prossime novità».