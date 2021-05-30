11:18:17 Continua la curva discendente del contagio: i positivi scendono a 3031, con 108 casi in meno rispetto a ieri.

Il risultato è stato possibile grazie ai 181 guariti e ai 73 nuovi positivi.

L’altra bella notizia è che non si registrano decessi.

Avanti tutta con la campagna vaccinale: sono 343098 le persone che si sono sottoposte alla prima dose, mentre sono 181891 quelle che hanno completato il percorso con il vaccino.

Il Comune con il numero maggiore di positivi è Caserta 261 seguito da Maddaloni a 253

236 i casi a Marcianise

123 i casi a San Marcellino,

117 i casi a Aversa,

115 i casi a Trentola Ducenta,

91 i casi a Frignano, San Felice a Cancello,

89 i casi a Lusciano,

88 i casi a San Nicola la Strada,

85 i casi a Orta di Atella,

84 i casi a Mondragone,

78 i casi a Santa Maria Capua Vetere,

69 i casi a Capua,

65 i casi a Parete,

64 i casi a Villa di Briano,

63 i casi a Santa Maria a Vico,

59 i casi a Casagiove,

57 i casi a Castel Volturno, San Prisco,

55 i casi a Sant’Arpino,

52 i casi a Gricignano d’Aversa,

49 i casi a Capodrise,

40 i casi a Portico di Caserta,

36 i casi a Recale,

33 i casi a Sessa Aurunca,

32 i casi a Arienzo,

31 i casi a Casal di Principe,

30 i casi a Macerata Campania,

29 i casi a Teverola,

28 i casi a Succivo,

26 i casi a Casaluce,

25 i casi a San Tammaro,

24 i casi a Cervino, Vitulazio,

23 i casi a San Cipriano d’Aversa,

19 i casi a Cellole, Dragoni,

18 i casi a Cancello ed Arnone, Casapesenna, Villa Literno,

17 i casi a Bellona, Carinaro,

16 i casi a Curti,

14 i casi a Casapulla, San Marco Evangelista,

13 i casi a Cesa,

12 i casi a Alife, Mignano Montelungo,

10 i casi a Francolise,

9 i casi a Rocca D’Evandro,

8 i casi a Piana di Monte Verna, Santa Maria la Fossa, Teano,

7 i casi a Gioia Sannitica, Riardo,

6 i casi a Alvignano, Grazzanise, Sparanise, Valle di Maddaloni,

5 i casi a Carinola, Castel Morrone, Piedimonte Matese, San Gregorio Matese,

4 i casi a Calvi Risorta, Pignataro Maggiore, Pratella, Vairano Patenora,

3 i casi a Caianello, Capriati al Volturno,

2 i casi a Castel Campagnano, Falciano del Massico, Pietramelara,

1 caso a Caiazzo, Camigliano, Castello del Matese, Formicola, Gallo Matese, Giano Vetusto, Pastorano, Pietravairano, Presenzano, Raviscanina, Roccamonfina, Roccaromana, San Potito Sannitico, Sant’Angelo d’Alife.