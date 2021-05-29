20:36:19 VOLLA. Si è svolto a Volla, in provincia di Napoli, il primo incontro in presenza del 2021 tra le cariche sindacali del Nuovo Sindacato Carabinieri della Regione Campania.

Un incontro utile per confrontarsi ed organizzare le prossime attività, speriamo che la crisi pandemica in corso possa affievolirsi così come sta accadendo, fino a scomparire del tutto – auspica il Segretario Regionale Antonio Parrella, l’ottimo lavoro svolto da tutte le cariche sindacali regionali, provinciali e di sezione del NSC-Campania ha permesso un notevole incremento di colleghi che hanno deciso di dare la loro fiducia alla nostra Organizzazione Sindacale.

Dello stesso tenore il commento del Segretario Regionale Aggiunto Michele Capece - Abbiamo bisogno di raggiungere i nostri colleghi, di colloquiare con loro, in questo anno trascorso con il doveroso divieto di incontrarsi con persone non conviventi abbiamo compreso il senso affettivo ed emozionale dei rapporti sociali.

Il sindacato, di norma interviene in problematiche che molto si intersecano con la sfera privata di ogni singolo iscritto, incontrarlo in questo contesto significa anche portargli soluzioni e rinsaldare in crescendo il legame che unisce chi indossa un uniforme. L’attenzione all’aspetto disciplinare è quello delegato a Giovanni Voria - Segretario Regionale Aggiunto che comunicando l’attivazione da parte della Segreteria NSC Nazionale della tutela legale gratuita per tutti gli iscritti così commenta “Speriamo non abbia mai a servire ma chi lavora sul territorio ha bisogno di essere tutelato e noi abbiamo impegnato importanti risorse per questo scopo”.

Prosegue quindi l’impegno del Nuovo Sindacato Carabinieri della Regione Campania – il sindacato del Carabiniere – che nei prossimi tempi si porterà presso tutte le strutture Arma della regione Campania per incontrare i propri colleghi.