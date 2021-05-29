20:31:29 MACERATA CAMPANIA. Grave incidente a Macerata Campania in Via Mazzini, all’altezza dell'incrocio con Via Trieste.

Nello schianto sono rimaste coinvolte un’auto ed una bicicletta il cui conducente è stato soccorso dal 118 e poi portato all’ospedale di Marcianise.

Sul posto è intervenuto in prima battuta il dirigente dei caschi bianchi di Portico di Caserta Dott Pasquale Colella che ha supportato i colleghi di Macerata Campania.

Ancora in fase di accertamento le cause dell’impatto tra i due mezzi.