11:40:40 La curva sembra essersi davvero invertita, 190 casi in meno rispetto a ieri: 238 guariti e appena cinquanta nuovi positivi.
E’ questa la fotografia che esce fuori dal report dell’Asl sull’emergenza Coronavirus.
Il numero dei positivi scende a 3139 con due decessi.
La campagna vaccinale prosegue a ritmo serrato con quasi il 60% della popolazione che ha ricevuto almeno una dose.
Sono 337912 le persone che hanno ricevuto la prima dose, mentre sale a 176088 quello di coloro che hanno completato il percorso con il richiamo.
Il Comune con il numero maggiore di positivi è Caserta 258 seguito da Maddaloni a 257
231 i casi a Marcianise
141 i casi a San Marcellino,
133 i casi a Trentola Ducenta,
124 i casi a Aversa,
105 i casi a Lusciano,
97 i casi a Frignano,
93 i casi a San Felice a Cancello,
92 i casi a Mondragone,
90 i casi a Santa Maria Capua Vetere,
86 i casi a Orta di Atella, San Nicola la Strada,
76 i casi a Villa di Briano,
68 i casi a Capua, Parete,
64 i casi a Santa Maria a Vico,
59 i casi a Sant’Arpino,
57 i casi a Casagiove, Castel Volturno,
55 i casi a San Prisco,
52 i casi a Gricignano d’Aversa,
50 i casi a Capodrise,
42 i casi a Portico di Caserta,
36 i casi a Recale,
33 i casi a Arienzo, Sessa Aurunca,
30 i casi a Casal di Principe, Macerata Campania,
27 i casi a Teverola, Vitulazio,
26 i casi a Casaluce, San Tammaro, Succivo,
25 i casi a San Cipriano d’Aversa,
24 i casi a Cervino,
20 i casi a Casapesenna,
18 i casi a Bellona, Carinaro, Cellole, Dragoni,
17 i casi a Cancello ed Arnone, Villa Literno,
16 i casi a Curti,
15 i casi a Casapulla, San Marco Evangelista,
14 i casi a Alife,
12 i casi a Cesa, Mignano Montelungo,
9 i casi a Francolise, Rocca D’Evandro, Santa Maria la Fossa,
8 i casi a Grazzanise, Piana di Monte Verna, Sparanise,
7 i casi a Gioia Sannitica, Riardo, Teano, Valle di Maddaloni,
5 i casi a Alvignano, Calvi Risorta, Carinola, Castel Morrone, Piedimonte Matese, San Gregorio Matese,
4 i casi a Pratella, Vairano Patenora,
3 i casi a Caianello, Capriati al Volturno, Pignataro Maggiore,
2 i casi a Castel Campagnano, Falciano del Massico,
1 caso a Caiazzo, Camigliano, Castello del Matese, Formicola, Gallo Matese, Giano Vetusto, Pastorano, Pietramelara, Pietravairano, Presenzano, Raviscanina, Roccamonfina, Roccaromana, San Potito Sannitico, Sant’Angelo d’Alife.