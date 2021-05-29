FIAS_CASERTA
BCC mi curo
icauto_2023_250x250

Pin It
Whatsapp

11:40:40 La curva sembra essersi davvero invertita, 190 casi in meno rispetto a ieri: 238 guariti e appena cinquanta nuovi positivi.

E’ questa la fotografia che esce fuori dal report dell’Asl sull’emergenza Coronavirus.

Il numero dei positivi scende a 3139 con due decessi.

La campagna vaccinale prosegue a ritmo serrato con quasi il 60% della popolazione che ha ricevuto almeno una dose.

Sono 337912 le persone che hanno ricevuto la prima dose, mentre sale a 176088 quello di coloro che hanno completato il percorso con il richiamo.

Il Comune con il numero maggiore di positivi è Caserta 258 seguito da Maddaloni a 257

231 i casi a Marcianise

141 i casi a San Marcellino,

133 i casi a Trentola Ducenta,

124 i casi a Aversa,

105 i casi a Lusciano,

97 i casi a Frignano,

93 i casi a San Felice a Cancello,

92 i casi a Mondragone,

90 i casi a Santa Maria Capua Vetere,

86 i casi a Orta di Atella, San Nicola la Strada,

76 i casi a Villa di Briano,

68 i casi a Capua, Parete,

64 i casi a Santa Maria a Vico,

59 i casi a Sant’Arpino,

57 i casi a Casagiove, Castel Volturno,

55 i casi a San Prisco,

52 i casi a Gricignano d’Aversa,

50 i casi a Capodrise,

42 i casi a Portico di Caserta,

36 i casi a Recale,

33 i casi a Arienzo, Sessa Aurunca,

30 i casi a Casal di Principe, Macerata Campania,

27 i casi a Teverola, Vitulazio,

26 i casi a Casaluce, San Tammaro, Succivo,

25 i casi a San Cipriano d’Aversa,

24 i casi a Cervino,

20 i casi a Casapesenna,

18 i casi a Bellona, Carinaro, Cellole, Dragoni,

17 i casi a Cancello ed Arnone, Villa Literno,

16 i casi a Curti,

15 i casi a Casapulla, San Marco Evangelista,

14 i casi a Alife,

12 i casi a Cesa, Mignano Montelungo,

9 i casi a Francolise, Rocca D’Evandro, Santa Maria la Fossa,

8 i casi a Grazzanise, Piana di Monte Verna, Sparanise,

7 i casi a Gioia Sannitica, Riardo, Teano, Valle di Maddaloni,

5 i casi a Alvignano, Calvi Risorta, Carinola, Castel Morrone, Piedimonte Matese, San Gregorio Matese,

4 i casi a Pratella, Vairano Patenora,

3 i casi a Caianello, Capriati al Volturno, Pignataro Maggiore,

2 i casi a Castel Campagnano, Falciano del Massico,

1 caso a Caiazzo, Camigliano, Castello del Matese, Formicola, Gallo Matese, Giano Vetusto, Pastorano, Pietramelara, Pietravairano, Presenzano, Raviscanina, Roccamonfina, Roccaromana, San Potito Sannitico, Sant’Angelo d’Alife.

CASERTAFOCUS.NET

SEGUI LE NOTIZIE IN DIRETTA

CASERTAFOCUS.NET

dove_trovarci

Ultimi Articoli

Dicembre 2025
DLMMGVS
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031

Articoli più letti

Prev Next

LE NOTIZIE DEL GIORNO DEL 24 NOVEMBRE - …

26-11-2025 Hits:235 dall'italia e dall'estero La Redazione

Belgio: iniziato sciopero 3 giorni contro misure di austerità annunciate del governo

Read more

I FATTI DEL GIORNO 20 NOVEMBRE - Indones…

21-11-2025 Hits:288 dall'italia e dall'estero La Redazione

Indonesia: terremoto di magnitudo 6 colpisce l'isola di Seram

Read more

Reddito di dignità, inclusione e scuole…

18-11-2025 Hits:643 speciale elezioni La Redazione

16:50:47 Reddito di dignità, salario minimo negli appalti regionali, dignità e sicurezza sul lavoro, rilancio delle periferie. Sono solo alcuni dei temi affrontati da Raffaele Aveta, candidato alle prossime elezioni...

Read more
  • 1
  • 2
  • 3
Prev Next