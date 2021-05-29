11:40:40 La curva sembra essersi davvero invertita, 190 casi in meno rispetto a ieri: 238 guariti e appena cinquanta nuovi positivi.

E’ questa la fotografia che esce fuori dal report dell’Asl sull’emergenza Coronavirus.

Il numero dei positivi scende a 3139 con due decessi.

La campagna vaccinale prosegue a ritmo serrato con quasi il 60% della popolazione che ha ricevuto almeno una dose.

Sono 337912 le persone che hanno ricevuto la prima dose, mentre sale a 176088 quello di coloro che hanno completato il percorso con il richiamo.

Il Comune con il numero maggiore di positivi è Caserta 258 seguito da Maddaloni a 257

231 i casi a Marcianise

141 i casi a San Marcellino,

133 i casi a Trentola Ducenta,

124 i casi a Aversa,

105 i casi a Lusciano,

97 i casi a Frignano,

93 i casi a San Felice a Cancello,

92 i casi a Mondragone,

90 i casi a Santa Maria Capua Vetere,

86 i casi a Orta di Atella, San Nicola la Strada,

76 i casi a Villa di Briano,

68 i casi a Capua, Parete,

64 i casi a Santa Maria a Vico,

59 i casi a Sant’Arpino,

57 i casi a Casagiove, Castel Volturno,

55 i casi a San Prisco,

52 i casi a Gricignano d’Aversa,

50 i casi a Capodrise,

42 i casi a Portico di Caserta,

36 i casi a Recale,

33 i casi a Arienzo, Sessa Aurunca,

30 i casi a Casal di Principe, Macerata Campania,

27 i casi a Teverola, Vitulazio,

26 i casi a Casaluce, San Tammaro, Succivo,

25 i casi a San Cipriano d’Aversa,

24 i casi a Cervino,

20 i casi a Casapesenna,

18 i casi a Bellona, Carinaro, Cellole, Dragoni,

17 i casi a Cancello ed Arnone, Villa Literno,

16 i casi a Curti,

15 i casi a Casapulla, San Marco Evangelista,

14 i casi a Alife,

12 i casi a Cesa, Mignano Montelungo,

9 i casi a Francolise, Rocca D’Evandro, Santa Maria la Fossa,

8 i casi a Grazzanise, Piana di Monte Verna, Sparanise,

7 i casi a Gioia Sannitica, Riardo, Teano, Valle di Maddaloni,

5 i casi a Alvignano, Calvi Risorta, Carinola, Castel Morrone, Piedimonte Matese, San Gregorio Matese,

4 i casi a Pratella, Vairano Patenora,

3 i casi a Caianello, Capriati al Volturno, Pignataro Maggiore,

2 i casi a Castel Campagnano, Falciano del Massico,

1 caso a Caiazzo, Camigliano, Castello del Matese, Formicola, Gallo Matese, Giano Vetusto, Pastorano, Pietramelara, Pietravairano, Presenzano, Raviscanina, Roccamonfina, Roccaromana, San Potito Sannitico, Sant’Angelo d’Alife.