10:25:39 A quanto sembra è stata la gelosia la molla che ha scatenato l’ira omicida di Luigi Fontana nella quale ha perso la vita la moglie Maria Carmina, per tutti Carmela.

Nel pomeriggio di ieri il 54enne ha colpito con diverse coltellate la 51enne lasciandola al suolo agonizzante.

Con le mani sporche di sangue è uscito urlando in strada dove è stato fermato dai vicini.

Dalle prime ricostruzioni la vittima ha cercato di difendersi come testimonierebbero le ferite che l’uomo ha sulle mani.

Secondo quanto si apprende dai vicini, non era la prima volta che i due discutevano animatamente proprio per la gelosia di lui.

Il teatro dell’omicidio è stata la loro villetta di Altopascio in provincia di Lucca dove la coppia viveva da tempo.

I due erano partiti giovanissimi da Casapesenna e avevano messo radici in Toscana ad Altopascio dove si erano integrati perfettamente con i loro due figli Nicola, 30 e Maria Teresa, 27, che li aveva resi nonni di due nipotini.