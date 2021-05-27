15:39:19 Continua a calare il numero dei positivi in provincia di Caserta: anche nelle ultime 24 ore si è registrato un numero importante di guariti a fronte di un numero di nuovi casi al di sotto delle cento unità.

Attualmente sono 3434 i contagiati, 146 in meno rispetto a ieri, grazie ai 229 guariti a fronte degli 84 nuovi casi.

Uno solo il decesso tra ieri e oggi.

Avanti tutta con la vaccinazione. Sono 333600 le persone che hanno ricevuto almeno una dose, mentre sale a 161027 quello di coloro che hanno completato il percorso con il richiamo.

Il Comune con il numero maggiore di positivi è Maddaloni 272 seguito da Caserta a 268

257 i casi a Marcianise

159 i casi a San Marcellino,

149 i casi a Trentola Ducenta,

136 i casi a Aversa,

127 i casi a Lusciano,

109 i casi a Frignano, San Felice a Cancello,

94 i casi a Orta di Atella,

92 i casi a Mondragone, Santa Maria Capua Vetere,

85 i casi a San Nicola la Strada,

84 i casi a Villa di Briano,

77 i casi a Parete,

67 i casi a Santa Maria a Vico,

64 i casi a Sant’Arpino,

63 i casi a Capua,

60 i casi a Gricignano d’Aversa,

59 i casi a Casagiove,

58 i casi a Castel Volturno,

54 i casi a San Prisco,

53 i casi a Capodrise,

41 i casi a Portico di Caserta,

39 i casi a Arienzo,

38 i casi a Sessa Aurunca,

37 i casi a San Tammaro,

35 i casi a Vitulazio,

34 i casi a Recale,

33 i casi a Casal di Principe, Teverola,

32 i casi a Casaluce, Succivo,

30 i casi a San Cipriano d’Aversa,

26 i casi a Cervino, Macerata Campania,

23 i casi a Bellona,

22 i casi a Carinaro,

21 i casi a Casapesenna, Casapulla,

18 i casi a Cancello ed Arnone, Cellole, Villa Literno,

17 i casi a Alife, Curti,

16 i casi a Dragoni,

15 i casi a San Marco Evangelista,

14 i casi a Cesa,

13 i casi a Mignano Montelungo,

11 i casi a Piana di Monte Verna, Sparanise,

9 i casi a Grazzanise, Rocca D’Evandro, Santa Maria la Fossa, Valle di Maddaloni,

8 i casi a Gioia Sannitica, Riardo,

7 i casi a Francolise, Pratella, San Gregorio Matese, Teano,

6 i casi a Calvi Risorta, Castel Morrone,

5 i casi a Alvignano, Carinola, Piedimonte Matese,

4 i casi a Capriati al Volturno, Castel Campagnano, Pignataro Maggiore, Sant’Angelo d’Alife, Vairano Patenora,

3 i casi a Caianello, Falciano del Massico,

2 i casi a Caiazzo, Camigliano, Pietramelara, San Potito Sannitico,

1 caso a Castel di Sasso, Castello del Matese, Formicola, Gallo Matese, Giano Vetusto, Pastorano, Pietravairano, Presenzano, Raviscanina, Roccamonfina, Roccaromana, Rocchetta e Croce, Ruviano, Valle Agricola.