15:39:19 Continua a calare il numero dei positivi in provincia di Caserta: anche nelle ultime 24 ore si è registrato un numero importante di guariti a fronte di un numero di nuovi casi al di sotto delle cento unità.
Attualmente sono 3434 i contagiati, 146 in meno rispetto a ieri, grazie ai 229 guariti a fronte degli 84 nuovi casi.
Uno solo il decesso tra ieri e oggi.
Avanti tutta con la vaccinazione. Sono 333600 le persone che hanno ricevuto almeno una dose, mentre sale a 161027 quello di coloro che hanno completato il percorso con il richiamo.
Il Comune con il numero maggiore di positivi è Maddaloni 272 seguito da Caserta a 268
257 i casi a Marcianise
159 i casi a San Marcellino,
149 i casi a Trentola Ducenta,
136 i casi a Aversa,
127 i casi a Lusciano,
109 i casi a Frignano, San Felice a Cancello,
94 i casi a Orta di Atella,
92 i casi a Mondragone, Santa Maria Capua Vetere,
85 i casi a San Nicola la Strada,
84 i casi a Villa di Briano,
77 i casi a Parete,
67 i casi a Santa Maria a Vico,
64 i casi a Sant’Arpino,
63 i casi a Capua,
60 i casi a Gricignano d’Aversa,
59 i casi a Casagiove,
58 i casi a Castel Volturno,
54 i casi a San Prisco,
53 i casi a Capodrise,
41 i casi a Portico di Caserta,
39 i casi a Arienzo,
38 i casi a Sessa Aurunca,
37 i casi a San Tammaro,
35 i casi a Vitulazio,
34 i casi a Recale,
33 i casi a Casal di Principe, Teverola,
32 i casi a Casaluce, Succivo,
30 i casi a San Cipriano d’Aversa,
26 i casi a Cervino, Macerata Campania,
23 i casi a Bellona,
22 i casi a Carinaro,
21 i casi a Casapesenna, Casapulla,
18 i casi a Cancello ed Arnone, Cellole, Villa Literno,
17 i casi a Alife, Curti,
16 i casi a Dragoni,
15 i casi a San Marco Evangelista,
14 i casi a Cesa,
13 i casi a Mignano Montelungo,
11 i casi a Piana di Monte Verna, Sparanise,
9 i casi a Grazzanise, Rocca D’Evandro, Santa Maria la Fossa, Valle di Maddaloni,
8 i casi a Gioia Sannitica, Riardo,
7 i casi a Francolise, Pratella, San Gregorio Matese, Teano,
6 i casi a Calvi Risorta, Castel Morrone,
5 i casi a Alvignano, Carinola, Piedimonte Matese,
4 i casi a Capriati al Volturno, Castel Campagnano, Pignataro Maggiore, Sant’Angelo d’Alife, Vairano Patenora,
3 i casi a Caianello, Falciano del Massico,
2 i casi a Caiazzo, Camigliano, Pietramelara, San Potito Sannitico,
1 caso a Castel di Sasso, Castello del Matese, Formicola, Gallo Matese, Giano Vetusto, Pastorano, Pietravairano, Presenzano, Raviscanina, Roccamonfina, Roccaromana, Rocchetta e Croce, Ruviano, Valle Agricola.