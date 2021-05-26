15:30:11 SAN PRISCO. Tra i gruppi che si presenteranno alle prossime elezioni comunali di San Prisco, 'Idee in Movimento' è sicuramente tra i più attivi. Ha già individuato il leader (Stefano Iannotta), il consiglio direttivo ed ha già tenuto un incontro pubblico con i cittadini. Adesso l'associazione con sede in via Stellato ha presentato anche il manifesto programmatico.

«I cittadini - si legge - avvertono sempre di più la loro lontananza dalle pubbliche istituzioni e dall'impegno politico. Ciò è dovuto alla crisi della politica intesa come servizio ai cittadini ed alla carenza culturale istituzionale. Le logiche di impostazioni delle liste civiche tradizionali sono carenti di una coesione di base e di condivisione di obiettivi, mancano di cultura associativa e partono principalmente da iniziativa individuale che cerca di raccogliere per la sua elezione un numero eterogeneo di candidati affinché raggiunga il risultato dell'elezione.

I cittadini intendono ritornare protagonisti , intervenendo attivamente per migliorare l'organizzazione e la gestione della pubblica amministrazione, per perseguire l'interesse collettivo abbandonando personalismi e clientelismi. La proposta di potenziale aggregazione civica può garantire partecipazione e rappresentanza politica ai liberi cittadini che credono nell'impegno civico, che vogliono farsi carico delle istanze sociali e culturali ed essere ideatori e fautori di un rinnovamento delle istituzioni e del paese reale.

La creazione di una lista civica ed individuabile partendo dall'associazione 'Idee in Movimento' vuole rappresentare un'alternativa che aggreghi persone giovani e meno giovani, uomini e tante donne, che credano in un reale cambiamento della politica, che si riconoscano nei valori della Costituzione repubblicana, nella promozione dei diritti civili e nell'attuazione di una effettiva democrazia attiva e partecipata.

I punti di riferimento sono: il rispetto della legalità ed il riconoscimento del valore del pluralismo, cogliendo le differenze quali opportunità nella valorizzazione delle differenti culture; la centralità della persona e della famiglia come parte integrante del tessuto sociale e del volontariato; il rispetto per l'ambiente e la promozione di buone pratiche per migliorare la qualità della vita; l'etica dei comportamenti con l'impegno a contrastare i conflitti d'interesse, i privilegi dei politici e di alcune categorie sociali ed economiche per ridurre gli sprechi ed i costi della politica ponendo al centro i valori di responsabilità, integrità, coerenza, trasparenza e austerità.

L'azione politica dovrà garantire una partecipazione dal basso, ampia ed attiva, garantendo reali condizioni di pari opportunità in particolare a donne e giovani. Creerà una rete di corretta e costante informazione, premessa indispensabile per una proficua partecipazione ed un attivo confronto. Progetterà il cambiamento in sintonia con le idee e la volontà degli associati, assumendo un respiro culturale più ampio in superamento ad ogni forma di individualismo».