«Il tribunale di Napoli Nord di Aversa è un presidio importante per il nostro territorio. Nei giorni scorsi ho incontrato il Sindaco di Aversa, Alfonso Golia, il quale mi ha rappresentato le criticità che influiscono sull’efficienza del tribunale; criticità a me già note e sulle quali stiamo lavorando da tempo».

Buompane prosegue commentando l’interrogazione presentata sull'argomento: «Ho presentato un’interrogazione chiedendo alla Ministra della Giustizia quali misure intenda porre in essere al fine di risolvere la carenza di personale togato ed amministrativo di tale importante struttura, posta a salvaguardia di diritti fondamentali costituzionalmente garantiti, nonché agevolare la riquali-ficazione degli edifici, patrimonio del Comune di Aversa, al fine di migliorare le condizioni di fun-zionalità del Tribunale e garantire le condizioni di un sempre maggiore suo radicamento e sviluppo sul Territorio.

Il circondario abbraccia le zone industriali a nord di Napoli, come Aversa Nord, Cai-vano, Arzano, Afragola, Giugliano in Campania, Trentola Ducenta, e, dal punto di vista della giusti-zia penale, questi sono territori ove si registra un alto tasso di criminalità organizzata, determinan-do grande contenzioso sia in materia civile, specie di diritto commerciale, del lavoro, previdenziale, familiare, volontaria giurisdizione, esecuzioni e fallimenti, che penale.

Occorre, quindi, mettere in condizione il Tribunale di Napoli Nord di Aversa di esprimere tutto il suo potenziale in termine di efficiente servizio per i cittadini e le imprese e di contrasto alla criminalità organizzata e non » - conclude Buompane.