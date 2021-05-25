15:13:19 CASERTA. Sarà presentato il nuovo progetto di Joseph Capriati realizzato presso la Reggia di Caserta che verrà messo in onda sabato 29 maggio 2021 dalle ore 19:30 italiane in mondovisione, un concerto online NO PROFIT in collaborazione con le realtà più importanti del nostro network e i media più rilevanti nel settore della musica elettronica che in questo periodo soffre visto lo stop forzato dovuto al Covid ormai da 15 mesi di fermo.

L’evento avrà lo scopo di rilanciare il nostro settore e dare un messaggio di speranza a tutti i giovani per una ripartenza e l’intento è quello di lanciare al pubblico un messaggio di positività attraverso la musica, nel connubio fra arte, cultura e musica attività che si tradurrà anche nella promozione del territorio e del monumento, in quanto il video avrà un impatto mondiale vista la strategia di comunicazione prevista e grazie ai crossposting che abbiamo organizzato con tutti i nostri partners nel mondo.

L’artista Joseph Capriati nativo di Caserta, di grossa rilevanza internazionale si esibirà durante questo evento dando spazio al monumento e davanti alla fontana di Diana ed Atteone, riprese realizzate con droni e varie camere mobili in modo da poter riprendere anche altre prospettive del monumento, dei giardini, del ricco apparato scultoreo e di tutto il paesaggio.

Con il patrocinio morale della Regione Campania e quello del Comune di Caserta alla conferenza stampa interverranno :

Joseph Capriati, Artista Produttore, musicista e DJ

Lucia Fortini, Assessore regionale alla Scuola - Politiche sociali - Politiche Giovanili,

Carlo Marino, Sindaco del Comune di Caserta

Casale Emiliano, Assessore grandi eventi e attività produttività