CAPUA. Nuovo incarico regionale per Loredana Affinito, ex assessore del Comune di Capua che ritrova Luigi Bosco con cui ha condiviso un percorso in Campania Libera negli anni addietro.

La Affinito collaborerà con l’assessore regionale al Turismo Felice Casucci.

E’ proprio il vicecoordinatore regionale di Noi Campani ad annunciare la nomina.

«Loredana Affinito – ha spiegato Bosco - collaborerà con l'assessorato regionale al turismo e si occuperà di coordinare la promozione turistica della zona dell'Appia e dei paesi che interessano la cosiddetta "città continua" da Capua a Maddaloni».

Non sono mancati nemmeno i ringraziamenti della Affinito all’avvocato di Casapulla.

«Luigi Bosco – ha scritto sul suo profilo Facebook - grazie infinite per la grande opportunità che tu e l'assessore regionale al turismo Felice Casucci mi avete dato di proseguire i miei progetti in ambito turistico in una ottica sovracomunale e di rete con tutti i Comuni dell'Appia».