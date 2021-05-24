catone kona
15:41:34 ORTA DI ATELLA/MACERATA CAMPANIA. Due comunità in lutto per la morte di Franco Cinquegrana, 43 anni originario di Orta di Atella ma conosciutissimo a Macerata Campania dove si è fatto apprezzare per la sua musica.

Franco, infatti, era un abilissimo bottista innamorato della cultura popolare e dei suoi ritmi travolgenti.

Aveva contratto il covid.

L’associazione Sant’Antuono & le Battuglie di Pastellessa lo ha ricordato con un post sulla pagina del sodalizio: «Facciamo le nostre più sentite condoglianze alla famiglia Cinquegrana per la perdita del caro Franco».

Tra Orta di Atella e Macerata Campania sono stati innumerevoli i messaggi che sono stati pubblicati sui social per ricordare la sua figura di uomo e di musicista.

 

