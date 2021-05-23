18:41:17 È stato un bell’evento quello realizzato dai ragazzi dell’oratorio salesiano di Caserta coadiuvati dal ‘Comitato Amici di Don Bosco’ che si è svolto questa mattina presso il cortile dell’istituto di via Roma, a cui hanno preso parte il noto Magistrato in Cassazione, dottor Raffaello Magi, ed il dottor Giuseppe Zullo, Giudice Penale presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, con la partecipazione del commissario Angelo Barbato della Questura di Caserta.

In una totale commozione, in cui a far da cornice è stato il grande cortile dell’oratorio salesiano, centro propulsivo di educazione e di legalità, grazie alla determinazione e al costante impegno di don Antonio D'Angelo, che da sempre è accanto a chi soffre e a chi non ha voce, gli ospiti hanno ricordato, oltre alla figura del giudice Giovanni Falcone, anche i giudici Paolo Borsellino e Rosario Livatino, nonché l’Agente di Polizia, Emanuela Loi.

Dottor Magi, cosa la porta qui, in questa splendida cornice dei Salesiani, che tanto hanno dato e ancora continuano a dare alla città di Caserta?

Io porto una piccola testimonianza del lavoro che è stato fatto anche qui contro la criminalità organizzata. Diciamo che noi alcuni anni dopo abbiamo realizzato quello che è stato fatto in Sicilia negli anni ottanta.

Lei attualmente a cosa sta lavorando?

Io sono da otto anni in Corte di Cassazione a Roma, e mi occupo ancora di processi di mafia, di processi per omicidio, di processi per ndrangheta. La Cassazione è un organo di controllo e da molti anni sono impegnato in questa attività. Io desidero portare la mia esperienza in altri territori, come questo casertano, che, come sappiamo, è anche terra di camorra, ma è anche una terra che ha dato i natali a tanti che hanno pagato con la propria vita per affermare i principi della legalità e della giustizia.

Siamo usciti finalmente con gli anni duemila dal terribile periodo stragista dei Setola, che è ancora vivo e ancora pesa su tante famiglie, perché hanno subito tanti lutti. Speriamo di lanciare i semi giusti, soprattutto con le famiglie difficili. Quando la famiglia è sana, il contesto di conseguenza è buono. Il problema è quando c’è una difficoltà economica, quindi, bisogna dare sostegno a chi si occupa nel sociale di queste famiglie difficili. Noi siamo in trincea, ma bisogna aiutare a tutti i costi questi ragazzi, bisogna stargli molto vicino.

C’è speranza per il futuro e per le nuove generazioni?

Io penso che abbiamo fatto capire alle persone che bisogna cooperare, ossia che bisogna avere un’etica anche nello stare insieme. Questo ci può aiutare. Allo stesso tempo però ci sono dei rischi, perché i soldi che arriveranno per la ripresa, soprattutto dopo questo difficile periodo legato alla pandemia, saranno molto appetibili anche da parte delle organizzazioni criminali. Quindi, vigilanza molto alta e coesione sociale. Vigiliamo affinché se ne faccia un uso responsabile e consapevole.

Io vorrei riprendere il messaggio di Papa Francesco che ha espresso durante la Pasqua scorsa, quando ha detto che nessuno si salva da solo, né dalla pandemia né dalla criminalità organizzata.

Che cosa ha significato per lei la morte di un magistrato come Giovanni Falcone?

Questa del 23 maggio è una giornata particolare da sempre, da quel lontano e terribile anno 1992. Io per la verità avevo superato gli scritti di Magistratura nel 1991 e quel giorno stavo preparando gli orali che sarebbero avvenuti poi a settembre del 1992, quindi, ero nella mia stanza sui libri, quando arrivò questa notizia terribile. Pensate come può essere stato toccante per una persona, che si accingeva a fare quel tipo di lavoro, avere quella percezione del dramma, della tragedia, della violenza della criminalità organizzata.

Poi, tutto è successo molto in fretta. Sono arrivato qui nel 1994, al mio primo incarico, e dopo quattro anni di servizio, nel 1998, mi trovai in questa vicenda che mi sembrava molto più grande di me, il processo “Spartacus”. Sembrava, in verità, molto più grande di tutti quelli che in quegli anni erano in Tribunale. Eravamo tutti dei ragazzi e siamo stati catapultati in un evento giudiziario paragonabile per certi versi al maxi processo di Palermo. Il maxi processo di Palermo era la risposta dello Stato alla mafia. Il processo “Spartacus” dopo pochi anni è stata la prima risposta importante dello Stato alla potenza criminale della camorra, in particolare della camorra casertana. L’incoscienza, devo dire, mi ha aiutato moltissimo, l’incoscienza di essere chiamato ad un compito molto più grande di me, ma per fortuna, i buoni maestri che ho avuto mi avevano insegnato che le cose si costruiscono giorno per giorno.

E quindi io, giorno per giorno, udienza dopo udienza, con i miei quaderni di appunti che poi ho conservato, e senza avere mai paura di quello che stessi facendo, accumulavo quelle conoscenze che poi alla fine mi sono servite per risolvere quel caso. Perché noi giudichiamo ed il giudizio si alimenta della conoscenza. La mia paura più grossa era quella di trascurare qualcosa che mi potesse aiutare a decidere. È evidente che in certi momenti la tensione si sentiva. Tu pensi a tutti quelli che hanno combattuto prima di te e non ci sono più, e anche per loro e per tutti quanti noi devi andare avanti e non ti devi fermare. Stiamo molto attenti in questi prossimi anni per i tanti soldi che arriveranno dopo la pandemia, che se è vero saranno un grande volano per la ripresa e per l’economia, ma saranno anche una grande occasione per le mafie. Vigiliamo tutti insieme nel segno della memoria di Falcone e di Borsellino.

Cosa le rimane, lei che è un magistrato in trincea, dell’immenso lavoro svolto da Giovanni Falcone?

Nel 1984 Giovanni Falcone iniziò a sentire il pentito Tommaso Buscetta. Egli venne arrestato e portato in Italia e la grande professionalità di Falcone fu essenzialmente quella di saper gestire la scelta di Buscetta di passare dalla parte dello Stato.

Nell’estate del 1984 Falcone interrogò Buscetta non a Palermo, perché era troppo pericoloso, ma a Roma, e siccome non si fidava neanche dei cancellieri, che potevano essere minacciati, scrisse lui stesso a penna, con la sua stilografica, le dichiarazioni di Buscetta. In due mesi circa raccolse ben cinquecento pagine. Io allora ho fotocopiato le prime due pagine del verbale del 16 luglio 1984, scritte da Falcone, con le prime dichiarazioni di Tommaso Buscetta. Le consegno oggi qui, in questo evento, come ricordo di questa giornata.

