20:58:30 «Vaccinazione per tutti gli studenti che dovranno affrontare la maturità 2021: presenteremo nelle prossime ore una richiesta formale al presidente Vincenzo De Luca affinché si attivi ad horas per avviare le procedure.

Come Italia Viva ci siamo sempre spesi affinché le lezioni riprendessero in presenza e in sicurezza. Siamo stati i primi a chiedere la vaccinazione per il personale scolastico.

Sul versante della prevenzione la Regione Campania ha fatto un grandissimo lavoro affrontando in maniera energica le due ondate di Covid.

La maturità rappresenta una tappa fondamentale nel percorso formativo di tutti i giovani ed è quindi importantissimo che si metta in condizione i ragazzi di poter partecipare in presenza alle prove con la massima sicurezza.

La vaccinazione sarebbe un segnale importante di vicinanza ai maturandi che siamo certi la Regione Campania vorrà dare». A presentare la richiesta il gruppo consigliare di Italia Viva della Regione Campania.