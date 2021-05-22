11:03:45 MARCIANISE. Consigliere Delle Curti, da primo degli eletti è passato subito all’opposizione dell’amministrazione Velardi: da dove nasce questa scelta e come mai si è consumata subito questa rottura?

«C’è un’errore nella sua domanda, io non sono assolutamente passato all’opposizione. Io sono un consigliere indipendente della maggioranza. Sosterrò dall’esterno l’azione della maggioranza, votando di volta in volta tutti quegli atti figli del programma elettorale per il quale mi sono candidato.

Io sono fuori dall’organizzazione della maggioranza perché sono stato messo fuori il giorno dopo la mia elezione in quanto il sindaco avrebbe voluto che io diventassi assessore e io, per volontà del gruppo di “Vivila” che mi ha sostenuto e ha reso possibile il mio risultato, ho rifiutato.

La squadra di cui faccio parte ha ritenuto che fosse più corretto che io proseguissi la mia esperienza da consigliere e, quindi, era giusto che io rifiutassi l’ingresso in giunta... ».

In consiglio le è stato fatto notare che non esistono gli indipendenti di maggioranza...

«Questa affermazione mortifica decenni di politica nella nostra città... Se fosse ancora vivo il compianto professore Marino, persona che stimavo enormemente avrebbe risposto con il “pernacchio napoletano” a queste persone... ».

In questi primi mesi di governo della città, chiaramente, la pandemia ha condizionato l’azione politica di voi tutti. Una delle prima questioni con le quali vi siete trovati a fare i conti è quella della mobilità delle zone della movida con la questione ztl...

«A Marcianise, in molti casi, le amministrazioni dovrebbero limitarsi a portare avanti le iniziative che arrivano dalla città... La decisioni sulla ztl e sulla movida non nascono da un’iniziativa dell’amministrazione, bensì sono figlie di iniziative promosse da privati. In particolare, in via Marchesiello la zona della movida nasce da un’iniziativa di alcuni ristoratori e dall’associazione Urbe che ho avuto l’onore di presiedere. Questa amministrazione non ha fatto altro che portare avanti questi progetti che, chiaramente, non posso che condividere... ».

Di cosa avrebbe bisogno oggi la città di Marcianise tra i progetti che avevate inserito nel programma elettorale e che tardano ad arrivare?

«Uno sportello Europa e una banca del lavoro sarebbero prioritarie in questo momento per la nostra città. Entrambi gli strumenti ci permetterebbero di creare sviluppo ed economia per il nostro territorio. Drenare risorse per un comune come il nostro vuol dire migliorare la qualità dei servizi, farlo in coincidenza con l’approvazione del recovery plan potrebbe essere un’occasione irripetibile. La banca del lavoro, invece, permetterebbe di sostenere le iniziative dei privati nella zona industriale accompagnando la crescita dei vari progetti con personale qualificato.

Per essere più chiaro faccio l’esempio di Oromare progetto fallito a Marcianise. Nelle intenzioni Oromare avrebbe dovuto occuparsi della lavorazione del corallo. Nella nostra città non c’era nessuno in grado di svolgere tale attività... Formare il personale a costo zero per le imprese, vorrebbe dire collocare in maniera quasi automatica i lavoratori marcianisani assecondando quelle che sono le esigenze del mercato. La politica non sarebbe più nelle condizioni di dover chiedere alle imprese di assumere i lavoratori marcianisani, ma, preparando le professionalità giuste in base a quelle che sono le esigenze dei soggetti produttivi, ci metteremo addirittura nella condizione di fornire un servizio alle imprese. Questa cosa farebbe sì che si stabilisse una connessione tra la zona industriale e la nostra città che attualmente non esiste».

A proposito di interconnessione: se da una parte l’area dei grandi centri commerciali è inserita nell’area metropolitana di Napoli, con tutti i vantaggi che la cosa comporta, lo stesso non si può dire per il resto della città. Cosa si dovrebbe fare?

«La banca del lavoro certamente favorirebbe tale processo, ma abbiamo avuto una grande occasione che ci siamo lasciati sfuggire con i fondi del governo per la riqualificazione urbana, cinque milioni di euro che avremmo potuto impiegare per creare un collegamento tra la zona dei centri commerciali e il centro della città. Si sarebbe potuta realizzare una grande pista ciclabile che avrebbe certamente integrato le maxi-strutture commerciali al centro urbano».

Cosa è successo con le commissioni?

«Per la prima volta nella storia della politica marcianisana sono state riviste e riorganizzate a maggioranza. Io sono stato estromesso dalla commissione trasparenza senza una motivazione anche se continuerò a partecipare ai lavori. Non era per il gettone che frequentavo la commissione. Da quando sono stato eletto ho destinato il ricavato dei gettoni in iniziative meritorie per la città.

Nonostante il grande lavoro prodotto dalla commissione, però, sono costretto a sottolineare come proprio la trasparenza sia una criticità di questa amministrazione. Non si contano le richieste di documenti che sono state disattese. Non si riescono ad avere le pratiche edilizie così come quelle di altri settori e questa cosa non fa bene alla città. Abbiamo anche presentato una richiesta al prefetto per sollecitare la consegna dei documenti ai consiglieri».

Il Puc?

«E’ un argomento di cui non si parla... Ho fatto mia la proposta del consigliere Guerriero di una commissione in streaming per discutere dell’argomento, ma anche in questo caso le nostre sollecitazioni non sono state recepite dall’amministrazione».