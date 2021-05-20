15:24:30 Continua ad abbassarsi la curva del contagio con un rapporto di quattro guariti per ogni nuovo positivo.

Sono 296 i positivi in meno rispetto a ieri per un totale di 4402 contagiati.

Sono 106 i nuovi positivi contro 398 guariti.

Quattro ancora le vittime.

Sul piano vaccini sono 313318 le persone che si sono sottoposte alla prima dose, mentre sale a 126504 quello di coloro che hanno completato il percorso con il richiamo.

Il Comune con il numero maggiore di positivi è Maddaloni 350 seguito da Marcianise a 314

300 i casi Caserta,

176 i casi a San Marcellino,

158 i casi a Trentola Ducenta,

157 i casi a Aversa,

156 i casi a San Felice a Cancello,

141 i casi a Lusciano,

127 i casi a Santa Maria Capua Vetere,

126 i casi a Orta di Atella,

120 i casi a Mondragone,

118 i casi a Frignano,

110 i casi a Sant’Arpino,

96 i casi a San Nicola la Strada,

91 i casi a Villa di Briano,

86 i casi a Gricignano d’Aversa,

85 i casi a Castel Volturno,

81 i casi a Parete,

80 i casi a Santa Maria a Vico,

79 i casi a Arienzo,

77 i casi a Capodrise,

75 i casi a Capua,

66 i casi a Casagiove,

60 i casi a San Prisco,

56 i casi a Succivo, Teverola,

54 i casi a Casal di Principe, Casaluce,

53 i casi a Cesa, Villa Literno,

49 i casi a San Cipriano d’Aversa,

48 i casi a Sessa Aurunca,

44 i casi a Portico di Caserta, San Tammaro,

40 i casi a Recale, Vitulazio,

39 i casi a Carinaro,

38 i casi a Cervino,

36 i casi a Bellona,

31 i casi a Macerata Campania,

30 i casi a Cancello ed Arnone,

27 i casi a Casapulla, Cellole,

26 i casi a Alife, San Marco Evangelista,

23 i casi a Gioia Sannitica, Grazzanise,

21 i casi a Casapesenna,

20 i casi a Curti,

19 i casi a Sparanise,

12 i casi a Alvignano, Riardo,

11 i casi a Castel Morrone, Valle di Maddaloni,

10 i casi a Santa Maria la Fossa,

9 i casi a Francolise, Piana di Monte Verna,

8 i casi a Calvi Risorta, Capriati al Volturno, Mignano Montelungo, Sant’Angelo d’Alife, Teano,

7 i casi a Pratella, San Gregorio Matese,

6 i casi a Vairano Patenora,

5 i casi a Rocca D’Evandro,

4 i casi a Ailano, Caianello, Camigliano, Castel Campagnano, Piedimonte Matese, Pietramelara, Pignataro Maggiore,

3 i casi a Carinola, Formicola, Valle Agricola,

2 i casi a Caiazzo, Castel di Sasso, Castello del Matese, Falciano del Massico, Pastorano, Pietravairano, Raviscanina, Ruviano,

1 caso a Baia e Latina, Dragoni, Gallo Matese, Giano Vetusto, Marzano Appio, Presenzano, Roccamonfina, Roccaromana, Rocchetta e Croce, San Potito Sannitico.