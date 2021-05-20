15:24:30 Continua ad abbassarsi la curva del contagio con un rapporto di quattro guariti per ogni nuovo positivo.
Sono 296 i positivi in meno rispetto a ieri per un totale di 4402 contagiati.
Sono 106 i nuovi positivi contro 398 guariti.
Quattro ancora le vittime.
Sul piano vaccini sono 313318 le persone che si sono sottoposte alla prima dose, mentre sale a 126504 quello di coloro che hanno completato il percorso con il richiamo.
Il Comune con il numero maggiore di positivi è Maddaloni 350 seguito da Marcianise a 314
300 i casi Caserta,
176 i casi a San Marcellino,
158 i casi a Trentola Ducenta,
157 i casi a Aversa,
156 i casi a San Felice a Cancello,
141 i casi a Lusciano,
127 i casi a Santa Maria Capua Vetere,
126 i casi a Orta di Atella,
120 i casi a Mondragone,
118 i casi a Frignano,
110 i casi a Sant’Arpino,
96 i casi a San Nicola la Strada,
91 i casi a Villa di Briano,
86 i casi a Gricignano d’Aversa,
85 i casi a Castel Volturno,
81 i casi a Parete,
80 i casi a Santa Maria a Vico,
79 i casi a Arienzo,
77 i casi a Capodrise,
75 i casi a Capua,
66 i casi a Casagiove,
60 i casi a San Prisco,
56 i casi a Succivo, Teverola,
54 i casi a Casal di Principe, Casaluce,
53 i casi a Cesa, Villa Literno,
49 i casi a San Cipriano d’Aversa,
48 i casi a Sessa Aurunca,
44 i casi a Portico di Caserta, San Tammaro,
40 i casi a Recale, Vitulazio,
39 i casi a Carinaro,
38 i casi a Cervino,
36 i casi a Bellona,
31 i casi a Macerata Campania,
30 i casi a Cancello ed Arnone,
27 i casi a Casapulla, Cellole,
26 i casi a Alife, San Marco Evangelista,
23 i casi a Gioia Sannitica, Grazzanise,
21 i casi a Casapesenna,
20 i casi a Curti,
19 i casi a Sparanise,
12 i casi a Alvignano, Riardo,
11 i casi a Castel Morrone, Valle di Maddaloni,
10 i casi a Santa Maria la Fossa,
9 i casi a Francolise, Piana di Monte Verna,
8 i casi a Calvi Risorta, Capriati al Volturno, Mignano Montelungo, Sant’Angelo d’Alife, Teano,
7 i casi a Pratella, San Gregorio Matese,
6 i casi a Vairano Patenora,
5 i casi a Rocca D’Evandro,
4 i casi a Ailano, Caianello, Camigliano, Castel Campagnano, Piedimonte Matese, Pietramelara, Pignataro Maggiore,
3 i casi a Carinola, Formicola, Valle Agricola,
2 i casi a Caiazzo, Castel di Sasso, Castello del Matese, Falciano del Massico, Pastorano, Pietravairano, Raviscanina, Ruviano,
1 caso a Baia e Latina, Dragoni, Gallo Matese, Giano Vetusto, Marzano Appio, Presenzano, Roccamonfina, Roccaromana, Rocchetta e Croce, San Potito Sannitico.