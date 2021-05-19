18:39:43 Sentito il coordinatore nazionale Antonio Tajani, oggi il coordinatore regionale campano di Forza Italia Domenico De Siano ha ufficializzato i nomi dei responsabili provinciali del partito in Campania.
Ecco i nomi: Fulvio Martusciello (Napoli città), Antonio Pentangelo (Napoli provincia), Carlo Sarro (Caserta), Enzo Fasano (Salerno), Cosimo Sibilia (Avellino) e Nascenzio Iannace (Benevento).
“Ricomponiamo il quadro delle responsabilità apicali in tutte e cinque le province campane nell'ottica di una più efficace riorganizzazione del partito, in vista delle prossime elezioni amministrative”, sottolinea De Siano.
“A breve – annuncia – presenteremo l’intero organigramma regionale del nostro movimento politico”.