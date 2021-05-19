10:57:15 Un terremoto di magnitudo 2.4 si è registrato questa notte con epicentro Falciano del Massico.
La terrà ha tremato alle 00:53:06 ad una profondità di 69 km.
Il terremoto è stato localizzato da: Sala Sismica INGV-Roma.
Ecco i comuni dove è stata avvertita:
Falciano del Massico CE 4 3695 3695
Carinola CE 5 7283 10978
Sessa Aurunca CE 5 21727 32705
Cellole CE 6 7830 40535
Mondragone CE 10 28624 69159
Roccamonfina CE 10 3511 72670
Francolise CE 11 4922 77592
Teano CE 13 12577 90169
Sparanise CE 14 7429 97598
Castelforte LT 14 4386 101984
Santi Cosma e Damiano LT 15 6897 108881
Conca della Campania CE 16 1239 110120
Galluccio CE 16 2154 112274
Marzano Appio CE 16 2226 114500
Cancello ed Arnone CE 16 5675 120175
Minturno LT 17 19783 139958
Caianello CE 17 1824 141782
Calvi Risorta CE 17 5707 147489
Tora e Piccilli CE 17 910 148399
Castel Volturno CE 19 25281 173680
Grazzanise CE 19 7067 180747
Rocchetta e Croce CE 20 460 181207
Sant'Andrea del Garigliano FR 20 1505 182712
Riardo CE 20 2321 185033
Spigno Saturnia LT 20 2961 187994