10:57:15 Un terremoto di magnitudo  2.4 si è registrato questa notte con epicentro Falciano del Massico.

La terrà ha tremato alle 00:53:06 ad una profondità di 69 km.

Il terremoto è stato localizzato da: Sala Sismica INGV-Roma

Ecco i comuni dove è stata avvertita:

Falciano del Massico CE 4 3695 3695

Carinola CE 5 7283 10978

Sessa Aurunca CE 5 21727 32705

Cellole CE 6 7830 40535

Mondragone CE 10 28624 69159

Roccamonfina CE 10 3511 72670

Francolise CE 11 4922 77592

Teano CE 13 12577 90169

Sparanise CE 14 7429 97598

Castelforte LT 14 4386 101984

Santi Cosma e Damiano LT 15 6897 108881

Conca della Campania CE 16 1239 110120

Galluccio CE 16 2154 112274

Marzano Appio CE 16 2226 114500

Cancello ed Arnone CE 16 5675 120175

Minturno LT 17 19783 139958

Caianello CE 17 1824 141782

Calvi Risorta CE 17 5707 147489

Tora e Piccilli CE 17 910 148399

Castel Volturno CE 19 25281 173680

Grazzanise CE 19 7067 180747

Rocchetta e Croce CE 20 460 181207

Sant'Andrea del Garigliano FR 20 1505 182712

Riardo CE 20 2321 185033

Spigno Saturnia LT 20 2961 187994

 

