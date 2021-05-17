09:40:15 Cambia il segretario generale di Mondragone: il consiglio comunale è pronto a rescindere la convenzione con il Comune di Presenzano per sottoscriverne una con quello di Sparanise.
I due argomenti sono all’ordine del giorno della seduta convocata per domani sera in prima convocazione e per il 24 in seconda.
Se, così come appare scontato, i due punti all’ordine del giorno dovessero essere approvati, nuova segretaria del Comune di Mondragone diventerebbe Teresa De Rosa che, attualmente, ricopre tale incarico a Sparanise.
Professionista stimata, Teresa De Rosa è nipote dell’ex consigliera regionale di Fi, candidata nell’ultima tornata con Campania libera, Flora Beneduce e dell’ex assessore regionale della Dc, pilastro dell’area Gava, Armando De Rosa.