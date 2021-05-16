18:33:49 Ancora un boom di guariti in provincia di Caserta al termine di una settimana in cui è diminuito enormemente il numero totale dei positivi.

Sono state 322 le persone guariti nelle ultime 24 ore con una diminuzione di 164 casi rispetto a ieri.

Centosessanta i nuovi positivi, mentre sono stati due i decessi per un totale di 5094 positivi.

Sul fronte vaccini sono state 292223 le persone alle quali è stata somministrata almeno una dose, mentre è salito a 112868 quello di coloro che hanno completato il percorso con il richiamo.

Il Comune con il numero maggiore di positivi è Maddaloni 371 seguito da Marcianise a 358

330 i casi Caserta,

188 i casi a Orta di Atella,

184 i casi a Aversa,

183 i casi a San Marcellino,

177 i casi a Trentola Ducenta,

176 i casi a San Felice a Cancello,

157 i casi a Santa Maria Capua Vetere,

151 i casi a Lusciano,

128 i casi a Mondragone,

124 i casi a Frignano,

112 i casi a San Nicola la Strada,

110 i casi a Sant’Arpino,

105 i casi a Santa Maria a Vico,

101 i casi a Villa di Briano,

100 i casi a Castel Volturno,

97 i casi a Gricignano d’Aversa,

96 i casi a Capodrise,

92 i casi a Arienzo,

88 i casi a Parete,

84 i casi a Sessa Aurunca,

80 i casi a Capua,

76 i casi a Casal di Principe,

73 i casi a San Prisco,

71 i casi a Casagiove,

64 i casi a Cesa,

63 i casi a Villa Literno,

61 i casi a Succivo,

59 i casi a Casaluce,

57 i casi a Teverola,

54 i casi a Portico di Caserta,

53 i casi a San Cipriano d’Aversa,

51 i casi a San Tammaro,

50 i casi a Vitulazio,

46 i casi a Carinaro,

45 i casi a Macerata Campania,

41 i casi a Bellona,

39 i casi a Cellole,

38 i casi a Cervino, Recale,

35 i casi a Cancello ed Arnone,

30 i casi a Casapulla, Sparanise,

29 i casi a Curti,

28 i casi a Alife,

27 i casi a Casapesenna, Gioia Sannitica, San Marco Evangelista,

23 i casi a Grazzanise,

16 i casi a Valle di Maddaloni,

14 i casi a Alvignano,

13 i casi a Riardo, San Gregorio Matese,

12 i casi a Castel Morrone,

11 i casi a Capriati al Volturno, Sant’Angelo d’Alife, Vairano Patenora,

10 i casi a Calvi Risorta, Francolise, Pratella, Teano,

9 i casi a Piana di Monte Verna,

8 i casi a Carinola, Ruviano,

7 i casi a Piedimonte Matese,

6 i casi a Camigliano, Castel Campagnano, Mignano Montelungo, Pignataro Maggiore, Santa Maria la Fossa,

5 i casi a Dragoni, Formicola,

4 i casi a Ailano, Caianello, Caiazzo, Castello del Matese, Falciano del Massico, Pastorano, Pietramelara, Valle Agricola,

3 i casi a Pietravairano,

2 i casi a Baia e Latina, Castel di Sasso, Raviscanina, Rocca D’Evandro,

1 caso a Fontegreca, Gallo Matese, Marzano Appio, Pontelatone, Presenzano, Roccamonfina, Roccaromana, Rocchetta e Croce, San Potito Sannitico, Tora e Piccilli.

Casa Circondariale 1