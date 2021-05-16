18:33:49 Ancora un boom di guariti in provincia di Caserta al termine di una settimana in cui è diminuito enormemente il numero totale dei positivi.
Sono state 322 le persone guariti nelle ultime 24 ore con una diminuzione di 164 casi rispetto a ieri.
Centosessanta i nuovi positivi, mentre sono stati due i decessi per un totale di 5094 positivi.
Sul fronte vaccini sono state 292223 le persone alle quali è stata somministrata almeno una dose, mentre è salito a 112868 quello di coloro che hanno completato il percorso con il richiamo.
Il Comune con il numero maggiore di positivi è Maddaloni 371 seguito da Marcianise a 358
330 i casi Caserta,
188 i casi a Orta di Atella,
184 i casi a Aversa,
183 i casi a San Marcellino,
177 i casi a Trentola Ducenta,
176 i casi a San Felice a Cancello,
157 i casi a Santa Maria Capua Vetere,
151 i casi a Lusciano,
128 i casi a Mondragone,
124 i casi a Frignano,
112 i casi a San Nicola la Strada,
110 i casi a Sant’Arpino,
105 i casi a Santa Maria a Vico,
101 i casi a Villa di Briano,
100 i casi a Castel Volturno,
97 i casi a Gricignano d’Aversa,
96 i casi a Capodrise,
92 i casi a Arienzo,
88 i casi a Parete,
84 i casi a Sessa Aurunca,
80 i casi a Capua,
76 i casi a Casal di Principe,
73 i casi a San Prisco,
71 i casi a Casagiove,
64 i casi a Cesa,
63 i casi a Villa Literno,
61 i casi a Succivo,
59 i casi a Casaluce,
57 i casi a Teverola,
54 i casi a Portico di Caserta,
53 i casi a San Cipriano d’Aversa,
51 i casi a San Tammaro,
50 i casi a Vitulazio,
46 i casi a Carinaro,
45 i casi a Macerata Campania,
41 i casi a Bellona,
39 i casi a Cellole,
38 i casi a Cervino, Recale,
35 i casi a Cancello ed Arnone,
30 i casi a Casapulla, Sparanise,
29 i casi a Curti,
28 i casi a Alife,
27 i casi a Casapesenna, Gioia Sannitica, San Marco Evangelista,
23 i casi a Grazzanise,
16 i casi a Valle di Maddaloni,
14 i casi a Alvignano,
13 i casi a Riardo, San Gregorio Matese,
12 i casi a Castel Morrone,
11 i casi a Capriati al Volturno, Sant’Angelo d’Alife, Vairano Patenora,
10 i casi a Calvi Risorta, Francolise, Pratella, Teano,
9 i casi a Piana di Monte Verna,
8 i casi a Carinola, Ruviano,
7 i casi a Piedimonte Matese,
6 i casi a Camigliano, Castel Campagnano, Mignano Montelungo, Pignataro Maggiore, Santa Maria la Fossa,
5 i casi a Dragoni, Formicola,
4 i casi a Ailano, Caianello, Caiazzo, Castello del Matese, Falciano del Massico, Pastorano, Pietramelara, Valle Agricola,
3 i casi a Pietravairano,
2 i casi a Baia e Latina, Castel di Sasso, Raviscanina, Rocca D’Evandro,
1 caso a Fontegreca, Gallo Matese, Marzano Appio, Pontelatone, Presenzano, Roccamonfina, Roccaromana, Rocchetta e Croce, San Potito Sannitico, Tora e Piccilli.
Casa Circondariale 1