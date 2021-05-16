14:05:13 SAN NICOLA LA STRADA. Nel prossimo Consiglio i giovani saranno al centro di un’interpellanza di Forza Italia. Cosa chiedete, consigliere Basile?

«I giovani vanno valorizzati, oggi più che mai. Attraverso un’interpellanza chiederemo al Sindaco quali sono le iniziative in atto e quelle che si intendono portare avanti nell’interesse dei giovani professionisti sannicolesi, per dare loro la possibilità di un incarico affinchè possano partecipare alla vita cittadina. Dobbiamo dare ai nostri ragazzi nuove opportunità lavorative per questo speriamo che l’amministrazione Marotta impegni i giovani laureati di San Nicola la Strada, che con le loro competenze possono presentare progetti innovativi per il nostro Comune e dare quindi un contributo fattivo all’Ente.

Noi abbiamo proposto una Consulta di giovani professionisti, per dare loro un posto di rilievo all’interno dell’amministrazione, perché sappiamo tutti ormai che sulle nuove generazioni possiamo contare per trovare nuove opportunità da cui ripartire. Per questo speriamo che la nostra interpellanza passi e diventi un’iniziativa del Consiglio affinchè si possa dar vita alla nostra proposta. Crediamo sia un modo per avvicinare i giovani alla politica e all’attività amministrativa, da cui sono esclusi».

Qual è l’obiettivo del progetto?

«Il nostro scopo principale è aiutare i ragazzi a inserirsi nel mondo del lavoro, ma allo stesso tempo i giovani sono una risorsa perché con le loro idee possono dar vita a progetti con i quali partecipare ai finanziamenti. Senza una progettualità è impossibile prendere parte a bandi di finanziamento, per questo fin ad oggi non è stato possibile. Forse c’è stata poca attenzione e difficoltà a trovare fondi e bandi di concorso cui partecipare, eppure sono tantissimi sia nazionali che europei.

A tal proposito abbiamo provato a collaborare nell’interesse dei cittadini con l’amministrazione ma senza ottenere alcun riscontro, anche se ad esempio analizziamo i possibili finanziamenti cui il nostro Comune può partecipare. Come nel caso dei fondi necessari alle attività estive, su cui Forza Italia ha posto l’attenzione la scorsa estate, che sono poi stati portati avanti dall’amministrazione, anche se ad oggi non sappiamo esattamente per cosa siano stati usati. Dobbiamo ripartire dai nostri ragazzi per cambiare le cose».

Cosa si potrebbe fare con i finanziamenti giusti?

«I finanziamenti spaziano dalla difesa dell’ambiente, al verde pubblico e l’arredo urbano, ma anche la riqualificazione delle scuole. La nostra città sta soffrendo, anche se il dissesto pare superato, perché non si è saputo mettere in campo nuove idee e sfruttare tutte le potenzialità per cambiare finalmente passo. Ci sono intere aree urbane abbandonate a loro stesse e i cui residenti lamentano condizioni pietose, come la zona Michitto, la Rotonda ma anche il nostro centro. A causa della mancata progettualità molti fondi sono stati persi, per questo non smetteremo di segnalare in maniera energica una carenza evidente».

Le esigenze dei cittadini.

«Sono tante, perché abbiamo servizi fatiscenti e un dissesto evidente nel nostro territorio. Ci sono situazioni che lasciano perplessi, perché non è pensabile che in una città così ridotta le tasse siano ai massimi. Una priorità di tutti sarebbe pagare meno, soprattutto in tempi così difficili, ma abbiamo compreso che è impossibile, nonostante le attenzioni che il direttivo di FI ha portato avanti nell’interesse del cittadino, ma anche in questo caso, nonostante avremmo voluto approfondire il discorso in Consiglio, non è stato possibile.

I cittadini desiderano una città diversa, dove ciò che dovrebbe essere l’ordinario non venga spacciato per azioni incredibili. Ma per una città diversa sono necessari finanziamenti che aspettiamo dal 2015 e di progetti che coinvolgano tutti, eppure ad oggi se vogliamo provare a cambiare le cose, vediamo che non c’è riscontro. Ma continueremo a farci sentire, senza di noi i Consigli durerebbero dieci minuti, perché non ci sarebbe discussione».

Un’altra criticità sui cui Forza Italia ha posto l’attenzione è la sicurezza. Quali iniziative porterete avanti come opposizione?

«Ciò che ci preme è la mancata sicurezza, indispensabile per il miglioramento di un’area come la Rotonda, ad esempio. Finalmente qualcosa si è mosso, è stata avviata la manutenzione - che dovrebbe essere un’azione ordinaria - ma non basta, perché questa dovrebbe essere accompagnata da interventi più incisivi per aumentare ad esempio i livelli di sicurezza.

Ci sono tante situazioni meritevoli di attenzione: strade storiche della nostra città; la zona Michitto che, nonostante la villetta tra via Milano e via Italia, versa in condizioni pietose e l’area ex 167 ormai abbandonata. Inoltre, continuamente i cittadini lamentano e denunciano atti di microcriminalità in zone come via Grotta, dove avvengono spesso furti nei condomini e nei garage, con danneggiamento delle proprietà private. Questo segnala che dobbiamo metterci a lavorare seriamente per fare in modo che San Nicola torni a vivere. Siamo opposizione e siamo molto preoccupati. Per questo con tono critico e aspro ribadiamo che San Nicola non è una citta, ma siamo pronti a cambiarla e sostenere l’amministrazione nell’interesse dei cittadini, anche se non viene capito e troviamo la porta sbarrata o magari i nostri suggerimenti vengono duramente respinti. Speriamo di poter sostenere un dialogo nel prossimo Consiglio comunale e di non trovare un muro dall’altra parte».

Gaia Bianco