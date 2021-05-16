mucherino
09:42:51 SANTA MARIA CAPUA VETERE. Gianfranco Corvino, lei è tra gli ispiratori del progetto di centrosinistra alternativo guidato da Raffaele Aveta. Come procede la costruzione della coalizione?

«Molto bene. Ad oggi abbiamo tre liste ispirate e costruite dal candidato sindaco, la lista di area socialista che sto costruendo con gli amici di sempre, la lista del Movimento 5 Stelle che ha ufficialmente aderito alla coalizione, una lista di area Italia Viva, e poi una civica di giovani delusi da Mirra e un'ultima civica di estrazione moderata. Direi che i lavori procedono più che bene... Restiamo in attesa di altre adesioni».

Grande assente il PD che non ha ancora sciolto le riserve...

«Non abbiano mai smesso di interloquire con il PD sammaritano, con Umberto Pappadia, Francesco Fiore e tanti membri del direttivo. A molti di loro mi legano rapporti di stima e amicizia. Sappiamo bene che potrebbero dare un contributo essenziale alla nostra coalizione. Noi lasciamo le porte aperte, speriamo solo che le decisioni non arrivino troppo tardi».

Accogliereste i democrat senza preclusioni sulla presentazione del simbolo di partito?

«Assolutamente, saremo felicissimi di avere il simbolo del PD in coalizione. È la coalizione di Mirra che non sembra essere contenta dell'eventuale presenza del simbolo del partito. Anche per questo fatico a comprendere i tentennamenti e le titubanze dei democrat sammaritani».

Quali altre forze potrebbero sostenere la vostra corsa?

«Sicuramente esiste un mondo vasto di civismo che è stato per anni dimuriano e che oggi guarda a ciò che succede in città con occhi interessati. Anche a questi abbiamo il dovere di parlare».

Intanto la vostra coalizione ha un frontman molto attivo, com'è percepito dalla città il vostro candidato sindaco?

«Non nego che Raffaele stia raccogliendo grandi consensi, soprattutto tra i più giovani. Da anni è impegnato su tematiche ambientali e di vivibilità, un lavoro che gli viene riconosciuto. Apprezzamenti ampi e trasversali che mi portano a credere che il candidato sindaco riceverà un consenso nettamente maggiore rispetto a quello del liste».

Dove può arrivare questo gruppo? Dove volete arrivare?

«Può, vuole e deve arrivare al ballottaggio. Sono certo che sfideremo Mirra al secondo turno, e lì notoriamente la partita cambia... Non sono convinto che la partita sia chiusa, soprattutto se il centrodestra riuscirà a coagularsi frammentando ancor di più il consenso del sindaco uscente. Siamo molto fiduciosi».

