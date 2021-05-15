16:14:24 Il 21 maggio si terrà a Capua la tanto attesa inaugurazione di piazza Schönberg, che da un punto di vista epistemologico controbilancia la presenza – a 950 metri di distanza – della piazza intitolata a san Roberto Bellarmino, storico sostenitore della teoria tolemaica in opposizione alla teoria copernicana, e anch’egli Arcivescovo di Capua.

Saranno trascorsi esattamente sette mesi – segnati dalla rimonta della pandemia di Covid-19, che solo ora va attenuandosi grazie ai vaccini e al bel tempo – da che il Comune di Capua ha ricevuto dalla Prefettura di Caserta il nulla osta per intitolare una piazza all’Arcivescovo Nikolaus von Schönberg, entrato nella storia principalmente per aver scritto a Copernico la lettera che lo incoraggiò a pubblicare il «De revolutionibus orbium cœlestium» (1543), opera che segna la nascita della scienza moderna.

“Piazza Schönberg” è dunque dal 21 ottobre 2020 la denominazione ufficiale del luogo che fino ad allora era detto semplicemente il “Parchetto” di rione Eucalyptus: una vasta area sita fra via Umberto D’Aquino, via Andrea De Simone e via Cesare Malpica, lussureggiante di giardini ben curati dal locale Comitato civico e ben collegata al resto del mondo grazie alla vicinanza della stazione ferroviaria.

La proposta di intitolazione era partita da Marco Palasciano, presidente dell’Accademia Palasciania, la quale intanto – in occasione del cinquecentenario della nomina di Schönberg ad Arcivescovo, 12 settembre 2020 – ha avviato in sinergia con altri enti il Progetto Schönberg, teso a far leva su una cosí esemplare figura per riproporre nell’attualità aspetti della cultura rinascimentale quali l’unità di cultura umanistica e cultura scientifica, la non belligeranza tra fede e ragione, l’idea di un sapere libero da ogni fine utilitaristico, operando fra l’altro il recupero della metafisica e la promozione di valori assoluti quali l’amore in tutte le sue forme e l’armonia universale.

Primo evento nell’àmbito del Progetto è stata la lezione-spettacolo «Capua città “copernicana”», da cui si è poi ricavato – con l’arricchimento di illustrazioni, musica e didascalie – l’omonimo video di 55 minuti visibile gratis in Youtube.

La cerimonia dell’inaugurazione di piazza Schönberg si terrà alle ore 19.00 di venerdí 21 maggio 2021, 486° anniversario dell’elevazione di Schönberg a Cardinale. Accesso libero nel rispetto delle norme anti-Covid. Vi saranno la scopertura di una targa, con gli auspici del Sindaco Luca Branco e di altre autorità cittadine, e un breve intervento storico-filosofico di Marco Palasciano.