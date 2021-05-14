14:17:27 Sono i morti il dato più sconvolgente del report dell’Asl: nelle ultime 24 ore sono state ben dodici le vittime del Coronavirus.

Il contagio continua comunque a diminuire con 112 casi in meno rispetto a ieri.

Sono stati infatti 165 i nuovi positivi a fronte dei 265 guariti per un totale di 5382 casi.

Sul fronte vaccino è salito 281926 il numero delle persone che si è sottoposto alla prima dose, mentre quello di coloro che hanno completato il percorso è arrivato a 104205.

Il Comune con il numero maggiore di positivi è Maddaloni 396 seguito da Marcianise a 360

333 i casi Caserta,

205 i casi a Orta di Atella,

197 i casi a San Felice a Cancello,

195 i casi a Aversa,

189 i casi a San Marcellino,

180 i casi a Trentola Ducenta,

170 i casi a Santa Maria Capua Vetere,

158 i casi a Lusciano,

135 i casi a Frignano,

130 i casi a Mondragone,

118 i casi a San Nicola la Strada,

117 i casi a Santa Maria a Vico,

110 i casi a Villa di Briano,

109 i casi a Sessa Aurunca,

107 i casi a Sant’Arpino,

104 i casi a Capodrise,

100 i casi a Gricignano d’Aversa,

98 i casi a Castel Volturno,

95 i casi a Parete,

94 i casi a Arienzo,

85 i casi a Casal di Principe,

80 i casi a Capua,

76 i casi a San Prisco,

73 i casi a Cesa,

71 i casi a Casagiove,

67 i casi a Villa Literno,

61 i casi a Succivo,

60 i casi a Casaluce,

57 i casi a San Tammaro,

56 i casi a Teverola,

53 i casi a Portico di Caserta, Vitulazio,

50 i casi a Bellona,

47 i casi a Carinaro, Macerata Campania,

44 i casi a Cervino, Recale, San Cipriano d’Aversa,

39 i casi a Cancello ed Arnone,

36 i casi a Cellole,

32 i casi a Gioia Sannitica,

31 i casi a Alife, Casapulla, Sparanise,

30 i casi a San Marco Evangelista,

27 i casi a Casapesenna, Curti,

24 i casi a Grazzanise,

19 i casi a Alvignano, Teano,

16 i casi a Sant’Angelo d’Alife,

15 i casi a Francolise,

14 i casi a San Gregorio Matese, Valle di Maddaloni,

13 i casi a Piana di Monte Verna,

12 i casi a Castel Morrone, Riardo,

11 i casi a Capriati al Volturno, Carinola, Pratella, Vairano Patenora,

9 i casi a Calvi Risorta,

8 i casi a Camigliano, Dragoni, Piedimonte Matese, Ruviano,

7 i casi a Castel Campagnano, Pignataro Maggiore,

6 i casi a Pastorano,

5 i casi a Caiazzo, Formicola, Pietravairano,

4 i casi a Ailano, Caianello, Castello del Matese, Falciano del Massico, Mignano Montelungo, Santa Maria la Fossa,

3 i casi a Pietramelara, Raviscanina, Valle Agricola,

2 i casi a Baia e Latina, Castel di Sasso, Galluccio, Rocca D’Evandro, Roccamonfina,

1 caso a Fontegreca, Gallo Matese, Marzano Appio, Pontelatone, Presenzano, Roccaromana, Rocchetta e Croce, Tora e Piccilli.

Casa Circondariale 1