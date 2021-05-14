14:17:27 Sono i morti il dato più sconvolgente del report dell’Asl: nelle ultime 24 ore sono state ben dodici le vittime del Coronavirus.
Il contagio continua comunque a diminuire con 112 casi in meno rispetto a ieri.
Sono stati infatti 165 i nuovi positivi a fronte dei 265 guariti per un totale di 5382 casi.
Sul fronte vaccino è salito 281926 il numero delle persone che si è sottoposto alla prima dose, mentre quello di coloro che hanno completato il percorso è arrivato a 104205.
Il Comune con il numero maggiore di positivi è Maddaloni 396 seguito da Marcianise a 360
333 i casi Caserta,
205 i casi a Orta di Atella,
197 i casi a San Felice a Cancello,
195 i casi a Aversa,
189 i casi a San Marcellino,
180 i casi a Trentola Ducenta,
170 i casi a Santa Maria Capua Vetere,
158 i casi a Lusciano,
135 i casi a Frignano,
130 i casi a Mondragone,
118 i casi a San Nicola la Strada,
117 i casi a Santa Maria a Vico,
110 i casi a Villa di Briano,
109 i casi a Sessa Aurunca,
107 i casi a Sant’Arpino,
104 i casi a Capodrise,
100 i casi a Gricignano d’Aversa,
98 i casi a Castel Volturno,
95 i casi a Parete,
94 i casi a Arienzo,
85 i casi a Casal di Principe,
80 i casi a Capua,
76 i casi a San Prisco,
73 i casi a Cesa,
71 i casi a Casagiove,
67 i casi a Villa Literno,
61 i casi a Succivo,
60 i casi a Casaluce,
57 i casi a San Tammaro,
56 i casi a Teverola,
53 i casi a Portico di Caserta, Vitulazio,
50 i casi a Bellona,
47 i casi a Carinaro, Macerata Campania,
44 i casi a Cervino, Recale, San Cipriano d’Aversa,
39 i casi a Cancello ed Arnone,
36 i casi a Cellole,
32 i casi a Gioia Sannitica,
31 i casi a Alife, Casapulla, Sparanise,
30 i casi a San Marco Evangelista,
27 i casi a Casapesenna, Curti,
24 i casi a Grazzanise,
19 i casi a Alvignano, Teano,
16 i casi a Sant’Angelo d’Alife,
15 i casi a Francolise,
14 i casi a San Gregorio Matese, Valle di Maddaloni,
13 i casi a Piana di Monte Verna,
12 i casi a Castel Morrone, Riardo,
11 i casi a Capriati al Volturno, Carinola, Pratella, Vairano Patenora,
9 i casi a Calvi Risorta,
8 i casi a Camigliano, Dragoni, Piedimonte Matese, Ruviano,
7 i casi a Castel Campagnano, Pignataro Maggiore,
6 i casi a Pastorano,
5 i casi a Caiazzo, Formicola, Pietravairano,
4 i casi a Ailano, Caianello, Castello del Matese, Falciano del Massico, Mignano Montelungo, Santa Maria la Fossa,
3 i casi a Pietramelara, Raviscanina, Valle Agricola,
2 i casi a Baia e Latina, Castel di Sasso, Galluccio, Rocca D’Evandro, Roccamonfina,
1 caso a Fontegreca, Gallo Matese, Marzano Appio, Pontelatone, Presenzano, Roccaromana, Rocchetta e Croce, Tora e Piccilli.
Casa Circondariale 1