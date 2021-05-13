mucherino
14:31:26 SANTA MARIA A VICO. E’ stato firmato, questa mattina, l’atto costitutivo per l’Associazione Temporanea di Scopo che di fatto gestirà il sistema bibliotecario “Appia Felix”.

Si tratta, nello specifico, di una vera e propria rete culturale con l’obiettivo di rendere più efficiente la fruizione da parte dei cittadini delle biblioteche coinvolte. Questo primo esempio in Campania di Sistema Bibliotecario – spiegano i promotori - evidenzia una vera visione innovativa delle reti tra enti.

Alla firma dell’intesa erano presenti il Sindaco di Santa Maria a Vico, Andrea Pirozzi, l’Assessore alla Cultura, Avvocato Michele Nuzzo, il Consigliere delegato alle Biblioteche, Ingegnere Carmine De Lucia ‘73, il Presidente di Civiltà 2.0 Onlus Giuseppe Basilicata (come gestore delle Biblioteche Civiche Suessolane), il Sindaco di Caiazzo, Stefano Giaquinto, il delegato della Pro Loco di Capua, Giuseppe Netti, il delegato alla Cultura del Comune di Caiazzo, Ida Sorbo.

