13:48:39 CASERTA. Attraverso i propri servizi, l’HUB risponderà in maniera precisa ed autorevole alle esigenze del territorio di riferimento, fornendo supporto per la diffusione di una nuova cultura di impresa.

L’HUB avrà il compito di accelerare le competenze e le energie positive del territorio, a partire dal sistema università, con il quale Confartigianato Caserta ha avviato da un decennio un rapporto di proficua collaborazione sia nella creazione di percorsi manageriali ad hoc sia per fornire alle imprese artigiane spin off in grado di migliorare le prestazioni aziendali.

«Si tratta di una struttura che diventerà in breve tempo riferimento serio e competente per le esigenze delle aziende artigiane che si apprestano ad attraversare la transizione digitale in uno dei periodi più difficili della nostra storia», sottolinea Antonio D’Albore, presidente di Confartigianato Caserta.

«Si tratta di un HUB – spiega Luca Pietroluongo, segretario generale di Confartigianato Caserta e direttore del DIH di Caserta - nel senso pieno del termine, in grado di diventare un nodo regionale di riferimento per l’intero sistema nazionale di Confartigianato e una «casa» per le incredibili potenzialità professionali del territorio della provincia di Caserta e della Campania tutta».

A coordinare la struttura Antonio Salvati, laureato in Filosofia, PhD in Medium e Medialità, giornalista professionista dal 2003 che ha insegnato all’Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli (Digital Marketing e Personal Branding) e nei master dell’Anci (Comunicazione Politica), della LUISS e della Fondazione CUOA (Digital Marketing e Comunicazione digitale della Sostenibilità).

L’attività dell’HUB è divisa in tre Dipartimenti:

Il Dipartimento «Strategie Digitali», il cui referente è Fausto Napolitano, che studia e analizza i nuovi sviluppi del digitale, è il partner per gli imprenditori di oggi e di domani che vogliono creare una propria identità online.

Fausto Napolitano è digital strategist di «Ufficio Strategie» e si occupa di management e scelte strategiche relative alla presenza e alle attività sulla rete di enti, aziende e non-profit.

Il Dipartimento «Economia e innovazione digitale» si occupa dell’analisi delle relazioni tra tecnologia, innovazione e problematiche di gestione, oltre che di individuare e sviluppare gli spin off accademici.

È guidato da Diego Matricano, professore associato del Dipartimento di Economia dell’Università della Campania «Luigi Vanvitelli», che si occupa di digital strategizing, ossia di pianificazione e implementazione delle scelte digitali sia per le grandi imprese che per le startup.

Il Dipartimento Think Digital, guidato da Antonio Salvati, che si occuperà della diffusione, attraverso corsi di formazione ed eventi specifici, di un nuovo modo di pensare, organizzare e condurre la propria impresa.

Il Digital Innovation Hub di Confartigianato Caserta ha già elaborato, e messo a disposizione, il COVID19 Digital KIT con tutti gli strumenti per aiutare gli artigiani e le piccole e medie imprese nell’affrontare nel miglior modo possibile le difficoltà imposte dal momento storico.