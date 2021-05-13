14:02:45 Cala ancora il numero dei positivi in Terra di Lavoro, il dato dei contagiati scende al di sotto delle seimila unità arrivando a 5494 grazie alla nuova impennata di guariti.

Sono 276 le persone tornate negative a fronte dei 157 nuovi casi per una diminuzione di 120 contagiati rispetto a ieri.

Si è registrato un unico decesso nelle ultime 24 ore.

Sul fronte vaccini sono 278089 le persone a cui è stata somministrata la prima dose, mentre è arrivato a 99292 il numero di coloro che hanno completato il percorso.

Il Comune con il numero maggiore di positivi è Maddaloni 396 seguito da Marcianise a 360

337 i casi Caserta,

212 i casi a Orta di Atella,

209 i casi a San Felice a Cancello,

188 i casi a San Marcellino,

187 i casi a Aversa,

178 i casi a Trentola Ducenta,

170 i casi a Santa Maria Capua Vetere,

162 i casi a Lusciano,

138 i casi a Frignano,

131 i casi a Mondragone,

123 i casi a San Nicola la Strada,

121 i casi a Santa Maria a Vico,

112 i casi a Sant’Arpino,

111 i casi a Villa di Briano,

109 i casi a Sessa Aurunca,

106 i casi a Capodrise,

104 i casi a Castel Volturno,

103 i casi a Gricignano d’Aversa, Parete,

98 i casi a Arienzo,

85 i casi a Casal di Principe,

81 i casi a Capua,

79 i casi a San Prisco,

77 i casi a Cesa,

71 i casi a Casagiove,

69 i casi a Villa Literno,

66 i casi a Succivo,

64 i casi a Casaluce,

60 i casi a Teverola,

59 i casi a San Tammaro,

55 i casi a Vitulazio,

53 i casi a Portico di Caserta,

52 i casi a Bellona,

50 i casi a Macerata Campania,

48 i casi a San Cipriano d’Aversa,

47 i casi a Carinaro, Cervino,

42 i casi a Recale,

40 i casi a Cancello ed Arnone,

36 i casi a Cellole,

33 i casi a Casapulla,

32 i casi a Gioia Sannitica, Sparanise,

31 i casi a Alife, Casapesenna,

30 i casi a San Marco Evangelista,

29 i casi a Curti,

27 i casi a Grazzanise,

19 i casi a Alvignano, Teano,

16 i casi a Sant’Angelo d’Alife,

14 i casi a Francolise, San Gregorio Matese,

13 i casi a Piana di Monte Verna, Valle di Maddaloni,

12 i casi a Carinola, Castel Morrone, Pratella, Riardo,

11 i casi a Capriati al Volturno, Vairano Patenora,

9 i casi a Calvi Risorta,

8 i casi a Camigliano, Dragoni, Piedimonte Matese, Pignataro Maggiore, Ruviano,

7 i casi a Castel Campagnano, Falciano del Massico, Pastorano,

5 i casi a Caiazzo, Formicola, Pietravairano,

4 i casi a Ailano, Caianello, Castello del Matese, Santa Maria la Fossa,

3 i casi a Pietramelara, Raviscanina, Rocca D’Evandro, Valle Agricola,

2 i casi a Baia e Latina, Castel di Sasso, Galluccio, Marzano Appio, Mignano Montelungo,

1 caso a Fontegreca, Gallo Matese, Pontelatone, Presenzano, Roccamonfina, Roccaromana, Rocchetta e Croce, Tora e Piccilli.

Casa Circondariale 1