14:02:45 Cala ancora il numero dei positivi in Terra di Lavoro, il dato dei contagiati scende al di sotto delle seimila unità arrivando a 5494 grazie alla nuova impennata di guariti.
Sono 276 le persone tornate negative a fronte dei 157 nuovi casi per una diminuzione di 120 contagiati rispetto a ieri.
Si è registrato un unico decesso nelle ultime 24 ore.
Sul fronte vaccini sono 278089 le persone a cui è stata somministrata la prima dose, mentre è arrivato a 99292 il numero di coloro che hanno completato il percorso.
Il Comune con il numero maggiore di positivi è Maddaloni 396 seguito da Marcianise a 360
337 i casi Caserta,
212 i casi a Orta di Atella,
209 i casi a San Felice a Cancello,
188 i casi a San Marcellino,
187 i casi a Aversa,
178 i casi a Trentola Ducenta,
170 i casi a Santa Maria Capua Vetere,
162 i casi a Lusciano,
138 i casi a Frignano,
131 i casi a Mondragone,
123 i casi a San Nicola la Strada,
121 i casi a Santa Maria a Vico,
112 i casi a Sant’Arpino,
111 i casi a Villa di Briano,
109 i casi a Sessa Aurunca,
106 i casi a Capodrise,
104 i casi a Castel Volturno,
103 i casi a Gricignano d’Aversa, Parete,
98 i casi a Arienzo,
85 i casi a Casal di Principe,
81 i casi a Capua,
79 i casi a San Prisco,
77 i casi a Cesa,
71 i casi a Casagiove,
69 i casi a Villa Literno,
66 i casi a Succivo,
64 i casi a Casaluce,
60 i casi a Teverola,
59 i casi a San Tammaro,
55 i casi a Vitulazio,
53 i casi a Portico di Caserta,
52 i casi a Bellona,
50 i casi a Macerata Campania,
48 i casi a San Cipriano d’Aversa,
47 i casi a Carinaro, Cervino,
42 i casi a Recale,
40 i casi a Cancello ed Arnone,
36 i casi a Cellole,
33 i casi a Casapulla,
32 i casi a Gioia Sannitica, Sparanise,
31 i casi a Alife, Casapesenna,
30 i casi a San Marco Evangelista,
29 i casi a Curti,
27 i casi a Grazzanise,
19 i casi a Alvignano, Teano,
16 i casi a Sant’Angelo d’Alife,
14 i casi a Francolise, San Gregorio Matese,
13 i casi a Piana di Monte Verna, Valle di Maddaloni,
12 i casi a Carinola, Castel Morrone, Pratella, Riardo,
11 i casi a Capriati al Volturno, Vairano Patenora,
9 i casi a Calvi Risorta,
8 i casi a Camigliano, Dragoni, Piedimonte Matese, Pignataro Maggiore, Ruviano,
7 i casi a Castel Campagnano, Falciano del Massico, Pastorano,
5 i casi a Caiazzo, Formicola, Pietravairano,
4 i casi a Ailano, Caianello, Castello del Matese, Santa Maria la Fossa,
3 i casi a Pietramelara, Raviscanina, Rocca D’Evandro, Valle Agricola,
2 i casi a Baia e Latina, Castel di Sasso, Galluccio, Marzano Appio, Mignano Montelungo,
1 caso a Fontegreca, Gallo Matese, Pontelatone, Presenzano, Roccamonfina, Roccaromana, Rocchetta e Croce, Tora e Piccilli.
Casa Circondariale 1