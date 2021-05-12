17:45:16 CASERTA. «Lo sci a Caserta: il rilancio di una tradizione». È questo il titolo dell’incontro di venerdì 14 maggio alle ore 10:15 organizzato dal liceo Manzoni di Caserta per presentare l’esclusivo protocollo d’intesa stipulato tra il rinomato istituto casertano guidato dalla Dirigente Scolastica Adele Vairo e la Federazione Italiana Sport Invernali, FISI, presieduta da Agostino Felsani, presidente del comitato regionale Campania e Puglia FISI.

L’evento sarà trasmesso in streaming sulla pagina facebook del Campus Manzoni e vedrà la partecipazione di un parterre di relatori di eccezione quali:

Agostino Felsani, presidente FISI Campania e Puglia;

Giampiero Bucci, allenatore STF II livello Sci Alpino – Ex atleta;

Antonio Lepore, medico sportivo, Andrea Ballabio, direttore dell’Istituto Telethon di Genetica e atleta Sci Alpino Master;

Chiara Carratù, istruttore nazionale ed ex atleta; Giada D’Antonio, campionessa italiana categoria cuccioli; Luciano Testa, allenatore di sci alpino. A moderare la conversazione sarà la giornalista Diana Kuhne.

L’iniziativa rientra nel più ampio percorso di promozione e valorizzazione dello sport tra i banchi dei manzoniani, vera e propria costante per quanto riguarda l’offerta formativa che il liceo Manzoni propone ai suoi studenti. Un’offerta formativa capace di valorizzare al meglio le risorse del territorio, lavorando in modo sinergico tra le eccellenze di Terra di Lavoro.

Oltre alla sottoscrizione del protocollo d’intesa, il liceo Manzoni rilancia anche il tradizionale sci club di Caserta, con la peculiarità di prendere nuova vita grazie soprattutto alle giovani generazioni. Il liceo Manzoni è da sempre in prima linea nella promozione dello sport tra i giovani e l’aver voluto fortemente la sottoscrizione del protocollo con la Federazione Italiana Sport Invernali, in esclusiva sul territorio provinciale, ne è la prova evidente. A coordinare l’accordo sono stati i docenti del liceo Antimo Nero, Luciano De Luca e Rita Adanti.