15:57:22 “Stamattina ho discusso un’interpellanza affinché si dia seguito all’attuazione della proroga della CIGS e della mobilità in deroga per le aree di crisi complessa per tutto il 2021.

Con la scorsa Legge di Bilancio abbiamo, infatti, stanziato altri 180 milioni di euro per finanziare i trattamenti di cassa integrazione straordinaria e di mobilità a beneficio dei lavoratori coinvolti, che attendono i sostegni necessari per andare avanti in questo periodo di grave difficoltà dovuto alla pandemia.

Inoltre, occorre dare immediata attuazione alla norma, approvata e sulla quale mi sono fortemente impegnato, che allarga il sostegno al reddito anche ai lavoratori campani, rientranti o meno nelle aree di crisi industriale complessa, per la quale sono stati stanziati ulteriori 23,3 milioni di euro.

Queste indennità non sono state erogate dalla Regione Campania, ancora intenta ad individuare le modalità di erogazione. E’ inaccettabile che si perda ancora tempo: senza questi interventi immediati, la situazione rimarrà drammatica”. Lo dichiara Giuseppe Buompane, deputato del MoVimento 5 Stelle in Commissione Bilancio.

