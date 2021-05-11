15:42:58 La provincia di Caserta scende di nuovo sotto quota seimila positivi, c’è un boom di guariti: ma la brutta notizia è che si registrano ancora otto decessi.
E’ questa, in sintesi, la fotografia del report dell’Asl sull’emergenza Coronavirus.
Sono 345 i guariti a fronte dei 128 nuovi positivi per una diminuzione di 225 casi.
E’ di 5886 il numero totale dei contagiati.
Sul fronte vaccini sale a 268229 il numero delle persone che si è sottoposto almeno alla prima dose, mentre arriva a 94618 quello di coloro che hanno completato il percorso con il richiamo.
Il Comune con il numero maggiore di positivi è Maddaloni 423 seguito da Marcianise a 362
361 i casi Caserta,
236 i casi a Orta di Atella,
221 i casi a San Felice a Cancello,
200 i casi a San Marcellino,
197 i casi a Aversa,
196 i casi a Trentola Ducenta,
178 i casi a Lusciano,
167 i casi a Santa Maria Capua Vetere,
154 i casi a Frignano,
141 i casi a Mondragone,
130 i casi a San Nicola la Strada, Santa Maria a Vico,
118 i casi a Sant’Arpino,
114 i casi a Parete,
113 i casi a Gricignano d’Aversa, Villa di Briano,
111 i casi a Sessa Aurunca,
110 i casi a Arienzo, Castel Volturno,
107 i casi a Casal di Principe,
101 i casi a Capodrise,
100 i casi a Capua,
86 i casi a San Prisco,
83 i casi a Cesa,
76 i casi a Casagiove, Villa Literno,
75 i casi a Succivo,
69 i casi a Casaluce,
66 i casi a Teverola,
65 i casi a San Tammaro,
57 i casi a Carinaro,
56 i casi a Cervino,
55 i casi a Vitulazio,
53 i casi a Portico di Caserta,
52 i casi a Macerata Campania,
48 i casi a San Cipriano d’Aversa,
47 i casi a Recale,
46 i casi a Bellona,
40 i casi a Cancello ed Arnone,
37 i casi a Casapesenna,
36 i casi a Gioia Sannitica,
35 i casi a Alife,
34 i casi a Casapulla, Cellole, Sparanise,
30 i casi a Curti, San Marco Evangelista,
24 i casi a Alvignano, Grazzanise,
19 i casi a Teano,
17 i casi a Francolise,
16 i casi a Valle di Maddaloni,
15 i casi a Sant’Angelo d’Alife, Vairano Patenora,
14 i casi a Piana di Monte Verna, San Gregorio Matese,
13 i casi a Carinola, Castel Morrone, Pratella,
12 i casi a Capriati al Volturno,
11 i casi a Piedimonte Matese,
10 i casi a Pignataro Maggiore, Riardo,
9 i casi a Calvi Risorta, Dragoni, Pastorano, Ruviano,
8 i casi a Caiazzo, Camigliano, Formicola,
7 i casi a Caianello,
6 i casi a Castel Campagnano, Falciano del Massico,
5 i casi a Pietramelara, Pietravairano,
4 i casi a Ailano, Castello del Matese, Santa Maria la Fossa,
3 i casi a Marzano Appio, Raviscanina, Rocca D’Evandro, Roccamonfina, Valle Agricola,
2 i casi a Baia e Latina, Castel di Sasso, Galluccio, Presenzano,
1 caso a Fontegreca, Giano Vetusto, Mignano Montelungo, Pontelatone, Roccaromana, Rocchetta e Croce, San Potito Sannitico, Tora e Piccilli.
Casa Circondariale 1
COVID-19, IL BOLLETTINO ORDINARIO DELL'UNITÀ DI CRISI DELLA REGIONE CAMPANIA
Questo il bollettino di oggi:
(dati aggiornati alle 23.59 di ieri)
Positivi del giorno: 1.109 (*)
di cui
Asintomatici: 772 (*)
Sintomatici: 337 (*)
* Positivi, Sintomatici e Asintomatici si riferiscono ai tamponi molecolari
Tamponi molecolari del giorno: 16.351
Tamponi antigenici del giorno: 7.367
18 deceduti nelle ultime 48 ore, 11 deceduti in precedenza ma registrati ieri
Totale deceduti: 6.719
Guariti: 2.390
Totale guariti: 316.423
Report posti letto su base regionale:
Posti letto di terapia intensiva disponibili: 656
Posti letto di terapia intensiva occupati: 111
Posti letto di degenza disponibili: 3.160
Posti letto di degenza occupati: 1.353