mucherino
piscitelli
catone kona
piccerillo
catone tucson
BCC mi curo
villano
aveta
grimaldi

Pin It
Whatsapp

15:42:58 La provincia di Caserta scende di nuovo sotto quota seimila positivi, c’è un boom di guariti: ma la brutta notizia è che si registrano ancora otto decessi.

E’ questa, in sintesi, la fotografia del report dell’Asl sull’emergenza Coronavirus.

Sono 345 i guariti a fronte dei 128 nuovi positivi per una diminuzione di 225 casi.

E’ di 5886 il numero totale dei contagiati.

Sul fronte vaccini sale a 268229 il numero delle persone che si è sottoposto almeno alla prima dose, mentre arriva a 94618 quello di coloro che hanno completato il percorso con il richiamo.

Il Comune con il numero maggiore di positivi è Maddaloni 423 seguito da Marcianise a 362

361 i casi Caserta,

236 i casi a Orta di Atella,

221 i casi a San Felice a Cancello,

200 i casi a San Marcellino,

197 i casi a Aversa,

196 i casi a Trentola Ducenta,

178 i casi a Lusciano,

167 i casi a Santa Maria Capua Vetere,

154 i casi a Frignano,

141 i casi a Mondragone,

130 i casi a San Nicola la Strada, Santa Maria a Vico,

118 i casi a Sant’Arpino,

114 i casi a Parete,

113 i casi a Gricignano d’Aversa, Villa di Briano,

111 i casi a Sessa Aurunca,

110 i casi a Arienzo, Castel Volturno,

107 i casi a Casal di Principe,

101 i casi a Capodrise,

100 i casi a Capua,

86 i casi a San Prisco,

83 i casi a Cesa,

76 i casi a Casagiove, Villa Literno,

75 i casi a Succivo,

69 i casi a Casaluce,

66 i casi a Teverola,

65 i casi a San Tammaro,

57 i casi a Carinaro,

56 i casi a Cervino,

55 i casi a Vitulazio,

53 i casi a Portico di Caserta,

52 i casi a Macerata Campania,

48 i casi a San Cipriano d’Aversa,

47 i casi a Recale,

46 i casi a Bellona,

40 i casi a Cancello ed Arnone,

37 i casi a Casapesenna,

36 i casi a Gioia Sannitica,

35 i casi a Alife,

34 i casi a Casapulla, Cellole, Sparanise,

30 i casi a Curti, San Marco Evangelista,

24 i casi a Alvignano, Grazzanise,

19 i casi a Teano,

17 i casi a Francolise,

16 i casi a Valle di Maddaloni,

15 i casi a Sant’Angelo d’Alife, Vairano Patenora,

14 i casi a Piana di Monte Verna, San Gregorio Matese,

13 i casi a Carinola, Castel Morrone, Pratella,

12 i casi a Capriati al Volturno,

11 i casi a Piedimonte Matese,

10 i casi a Pignataro Maggiore, Riardo,

9 i casi a Calvi Risorta, Dragoni, Pastorano, Ruviano,

8 i casi a Caiazzo, Camigliano, Formicola,

7 i casi a Caianello,

6 i casi a Castel Campagnano, Falciano del Massico,

5 i casi a Pietramelara, Pietravairano,

4 i casi a Ailano, Castello del Matese, Santa Maria la Fossa,

3 i casi a Marzano Appio, Raviscanina, Rocca D’Evandro, Roccamonfina, Valle Agricola,

2 i casi a Baia e Latina, Castel di Sasso, Galluccio, Presenzano,

1 caso a Fontegreca, Giano Vetusto, Mignano Montelungo, Pontelatone, Roccaromana, Rocchetta e Croce, San Potito Sannitico, Tora e Piccilli.

Casa Circondariale 1

COVID-19, IL BOLLETTINO ORDINARIO DELL'UNITÀ DI CRISI DELLA REGIONE CAMPANIA

Questo il bollettino di oggi:

(dati aggiornati alle 23.59 di ieri)

Positivi del giorno: 1.109 (*)

di cui

Asintomatici: 772 (*)

Sintomatici: 337 (*)

* Positivi, Sintomatici e Asintomatici si riferiscono ai tamponi molecolari

Tamponi molecolari del giorno: 16.351

Tamponi antigenici del giorno: 7.367

18 deceduti nelle ultime 48 ore, 11 deceduti in precedenza ma registrati ieri

Totale deceduti: 6.719

Guariti: 2.390

Totale guariti: 316.423

Report posti letto su base regionale:

Posti letto di terapia intensiva disponibili: 656

Posti letto di terapia intensiva occupati: 111

Posti letto di degenza disponibili: 3.160

Posti letto di degenza occupati: 1.353

 

FIAS_CASERTA
zannini
icauto_2023_250x250

CASERTAFOCUS.NET

SEGUI LE NOTIZIE IN DIRETTA

CASERTAFOCUS.NET

dove_trovarci

Ultimi Articoli

Novembre 2025
DLMMGVS
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30

Articoli più letti

Prev Next

L’APPUNTAMENTO - CNA Campania Nord al …

10-11-2025 Hits:194 Campania Focus La Redazione

10:02:32 In un mercato sempre più complesso per le imprese del settore termoidraulico, CNA Campania Nord conferma il suo ruolo di partner affidabile e riferimento costante, promuovendo iniziative di formazione...

Read more

SERIE A - Bologna-Torino: i rossoblu osp…

29-10-2025 Hits:256 Sport La Redazione

12:26:58 La Serie A dà spazio anche al turno infrasettimanale valido per la 9^ giornata del girone d’andata del massimo campionato italiano. Squadre dunque in campo non solo nel weekend...

Read more

LA NOVITA' - Saporedivino: il piacere de…

28-10-2025 Hits:436 Gusto La Redazione

21:54:27 Nel cuore di Casagiove, in viale Trieste 50, nasce Saporedivino, un locale che celebra il piacere del buon vino e della convivialità.

Read more
  • 1
  • 2
  • 3
Prev Next