12:10:12 CAPUA. Gustavo Delugan al Museo Provinciale Campano di Capua. Dal 22 Maggio al 5 Giugno 2021, dunque, appuntamento al Museo Campano mostra di Gustavo Delugan.

Grazie alla disponibilità e collaborazione della Direzione del Museo e del suo Direttore Giovanni Solino, la mostra si terrà nelle sale delle Matres del Museo Provinciale Campano, sito nello storico Palazzo Antignano nel centro storico di Capua, dal titolo “Le Madri di Delugan” con 19 lavori in legno e pittura.

Trattasi di un evento emozionante, sia per la riapertura del Museo, sia per il confronto tra le Matres Capuane e le Madri contemporanee. La concessionaria Amica-Gruppo Palmesano partecipa alla Mostra di Delugan.

Ben oltre 60 anni fa, dalla bellissima e storica città di Capua, il gruppo Palmesano ha mosso i primi passi e più volte lo storico marchio capuano ha sposato iniziative culturali a carattere regionale In questo raffronto la figura femminile antica, generalmente declinata nell’accezione generativa, viene rapportata nel progetto “Madri” al suo ruolo contemporaneo. Gustavo Delugan, nato in Trentino, artista da sempre, ha studiato Ingegneria con tesi su Capua e vive a Caserta.

Recentemente i suoi lavori sono realizzati con legno di recupero a testimonianza della contemporaneità in cui la memoria è indispensabile per mantenere attive e vitali le riserve dello spirito e dell’anima.

Le sculture non sono semplici opere, ma costruzioni di arte e coscienza civile, dove la materia vissuta sottolinea il messaggio e le opere diventano così strumenti per pensare, emozionarsi ed innescare riflessioni, veicoli per costruire un mondo migliore per le generazioni che verranno.

Alessandro Cannolicchio

