22:21:13 CASAGIOVE. Una tragedia ha sconvolto le comunità di Casagiove e di Caserta Pasquale Vozza e la sua compagna Chiara Esposito hanno perso la vita in un terribile incidente che si è verificato in Toscana.

I due ragazzi, 36 anni lui, 33 lei, hanno perso la vita l’uno a poca distanza dall’altra, in un tremendo incidente stradale avvenuto oggi intorno a mezzogiorno, poco dopo l’uscita per Foiano, al confine con la provincia di Siena.

La coppia, è stata sbalzata dall’abitacolo della vettura sulla quale viaggiavano. Pasquale, è il figlio di Antonio Vozza, fratello dell’attuale primo cittadino di Casagiove Peppe.

Il 36enne, militare dell’Esercito che prestava servizio a Cremona è morto praticamente sul colpo.

La sua Chiara lo ha seguito in cielo pochi istanti dopo: nonostante i tentativi di rianimarla praticati dai medici del 118, le sue condizioni sono apparse subito gravissime e la donna è spirata probabilmente già durante il trasferimento in codice rosso verso il policlinico Le Scotte di Siena.

Nonostante i ragazzi vivessero al Nord, la notizia della loro scomparsa ha fatto subito il giro di Casagiove e Caserta: Pasquale e Chiara erano conosciutissimi in quanto avevano un legame saldissimo con il nostro territorio.

Ragazzi solari e socievoli, non hanno mai spezzato il cordone con questa terra alla quale erano legatissimi.

Nelle prossime ore se ne saprà di più sulla dinamica del terribile incidente.