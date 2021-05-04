mucherino
21:47:45 Politica in lutto a Ruviano e sul Matese, è morto l’ex sindaco Giovanni Cusano.

E’ stato protagonista di un’importante stagione politica guidando la comunità matesina per un decennio dal 1997 al 2006.

L’ex primo cittadino si è spento nella giornata di oggi.

Tutta l’amministrazione esprime il proprio cordoglio con un messaggio sulla pagina istituzionale dell’ente.

«Impegno, lealtà, onestà e coerenza lo hanno sempre contraddistinto in ogni momento. La sua improvvisa scomparsa addolora profondamente l’intera comunità che si stringe in un abbraccio caloroso alla famiglia – scrivono i rappresentanti dell’amministrazione su Facebook -

Giovanni Cusano Sindaco di Ruviano dal 1997 al 2006».

 

