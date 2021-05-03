21:38:44 Il 14 ed il 15 maggio prossimi si svolgerà l'assemblea nazionale di Articolo Uno sul tema “Quello che ci unisce”, cioè i valori, le idee, la visione della società in cui si riconosce il partito guidato da Roberto Speranza, attuale Ministro della Salute.

Si discuterà della prospettiva politica di Articolo Uno per la ridefinizione del campo della sinistra e di un soggetto politico che la rappresenti. Un campo politico da costruire con la comunità della sinistra progresista e ambientalista di Articolo Uno, con il partiti del centrosinistra a partire dal Partito Democratico e dal Movimento 5 Stelle, con i movimenti civici, ecologisti, con le rappresentanze del mondo del lavoro, della cultura delle professioni.

È un impegno da assumere con generosità e partecipazione per sconfiggere le destre regressive del nostro Paese. Al fine di garantire una larga discussione partecipata si terranno nei prossimi giorni le assemblee territoriali.

Il coordinatore provinciale di Articolo Uno Caserta, Alessandro Tartaglione, ha convocato per Giovedì 6 Maggio 2021, alle ore 20.00, l’Assemblea Provinciale degli Iscritti di Articolo Uno della Provincia di Caserta che per ragioni legate alla pandemia si svolgerà online in remoto.