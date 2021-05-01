16:25:22 Guariti e nuovi positivi continuano ad equivalersi: anche nella giornata di oggi il rapporto tra le due voci è stabile nel bollettino dell’Asl sull’emergenza Coronavirus.
Sono 277 i nuovi positivi, a fronte di 284 guariti per una diminuzione di sei casi rispetto a ieri.
Una la vittima nelle ultime 24 ore.
Complessivamente i positivi sono 6938.
Sul fronte vaccini sono 212874 le persone che si sono sottoposte alla prima dose, mentre è salito a 81294 quello di coloro che hanno completato il percorso con il richiamo.
Il Comune con il numero maggiore di positivi è Maddaloni 446 seguito da Marcianise a 439,
438 i casi a Caserta
317 i casi a Aversa,
297 i casi a Orta di Atella,
260 i casi a San Felice a Cancello,
238 i casi a Trentola Ducenta,
230 i casi a Lusciano,
218 i casi a Santa Maria Capua Vetere,
200 i casi a San Marcellino,
173 i casi a Mondragone,
151 i casi a Frignano,
148 i casi a San Nicola la Strada,
145 i casi a Sant’Arpino,
143 i casi a Gricignano d’Aversa,
139 i casi a Casal di Principe,
138 i casi a Santa Maria a Vico,
126 i casi a Capodrise,
119 i casi a Castel Volturno,
116 i casi a Parete,
112 i casi a Capua,
111 i casi a Villa di Briano,
109 i casi a Succivo,
105 i casi a Sessa Aurunca,
98 i casi a Teverola,
97 i casi a Macerata Campania,
95 i casi a Cesa,
89 i casi a San Prisco,
87 i casi a Arienzo, Villa Literno,
86 i casi a Casagiove,
78 i casi a San Tammaro,
73 i casi a San Cipriano d’Aversa,
71 i casi a Casaluce,
70 i casi a Recale,
67 i casi a Cervino,
63 i casi a Carinaro,
57 i casi a Portico di Caserta,
52 i casi a Casapesenna,
49 i casi a San Marco Evangelista,
46 i casi a Vitulazio,
44 i casi a Alife,
43 i casi a Cancello ed Arnone, Curti,
41 i casi a Casapulla,
40 i casi a Bellona, Cellole,
38 i casi a Sparanise,
35 i casi a Gioia Sannitica,
31 i casi a Alvignano,
26 i casi a Carinola, Grazzanise,
25 i casi a Teano,
23 i casi a Vairano Patenora,
22 i casi a Francolise,
18 i casi a Valle di Maddaloni,
16 i casi a Capriati al Volturno, Pastorano,
15 i casi a Pastorano, Piedimonte Matese,
14 i casi a Caiazzo,
13 i casi a Camigliano, Pignataro Maggiore,
11 i casi a Piana di Monte Verna,
10 i casi a Calvi Risorta, Pratella, Sant’Angelo d’Alife,
9 i casi a Caianello, Castel Morrone, Formicola,
8 i casi a Dragoni, Ruviano, San Gregorio Matese,
6 i casi a Castel Campagnano, Pietramelara, Pietravairano, Presenzano, Riardo, Roccamonfina,
5 i casi a Falciano del Massico, San Potito Sannitico,
4 i casi a Ailano, Marzano Appio,
3 i casi a Fontegreca, Galluccio, Rocca D’Evandro,
2 i casi a Baia e Latina, Castel di Sasso, Castello del Matese, Prata Sannita, Raviscanina, Valle Agricola,
1 caso a Giano Vetusto, Mignano Montelungo, Pontelatone, San Pietro Infine, Santa Maria la Fossa, Tora e Piccilli.
Casa Circondariale 1
COVID-19, IL BOLLETTINO ORDINARIO DELL'UNITÀ DI CRISI DELLA REGIONE CAMPANIA
Questo il bollettino di oggi:
(dati aggiornati alle 23.59 di ieri)
Positivi del giorno: 1.950 (*)
di cui
Asintomatici: 1.374 (*)
Sintomatici: 576 (*)
* Positivi, Sintomatici e Asintomatici si riferiscono ai tamponi molecolari
Tamponi molecolari del giorno: 22.399
Tamponi antigenici del giorno: 10.427
10 deceduti nelle ultime 48 ore, 2 deceduti in precedenza ma registrati ieri.
Totale deceduti: 6.405
Guariti: 1.729
Totale guariti: 295.740
Report posti letto su base regionale:
Posti letto di terapia intensiva disponibili: 656
Posti letto di terapia intensiva occupati: 137
Posti letto di degenza disponibili: 3.160
Posti letto di degenza occupati: 1.441