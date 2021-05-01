16:25:22 Guariti e nuovi positivi continuano ad equivalersi: anche nella giornata di oggi il rapporto tra le due voci è stabile nel bollettino dell’Asl sull’emergenza Coronavirus.

Sono 277 i nuovi positivi, a fronte di 284 guariti per una diminuzione di sei casi rispetto a ieri.

Una la vittima nelle ultime 24 ore.

Complessivamente i positivi sono 6938.

Sul fronte vaccini sono 212874 le persone che si sono sottoposte alla prima dose, mentre è salito a 81294 quello di coloro che hanno completato il percorso con il richiamo.

Il Comune con il numero maggiore di positivi è Maddaloni 446 seguito da Marcianise a 439,

438 i casi a Caserta

317 i casi a Aversa,

297 i casi a Orta di Atella,

260 i casi a San Felice a Cancello,

238 i casi a Trentola Ducenta,

230 i casi a Lusciano,

218 i casi a Santa Maria Capua Vetere,

200 i casi a San Marcellino,

173 i casi a Mondragone,

151 i casi a Frignano,

148 i casi a San Nicola la Strada,

145 i casi a Sant’Arpino,

143 i casi a Gricignano d’Aversa,

139 i casi a Casal di Principe,

138 i casi a Santa Maria a Vico,

126 i casi a Capodrise,

119 i casi a Castel Volturno,

116 i casi a Parete,

112 i casi a Capua,

111 i casi a Villa di Briano,

109 i casi a Succivo,

105 i casi a Sessa Aurunca,

98 i casi a Teverola,

97 i casi a Macerata Campania,

95 i casi a Cesa,

89 i casi a San Prisco,

87 i casi a Arienzo, Villa Literno,

86 i casi a Casagiove,

78 i casi a San Tammaro,

73 i casi a San Cipriano d’Aversa,

71 i casi a Casaluce,

70 i casi a Recale,

67 i casi a Cervino,

63 i casi a Carinaro,

57 i casi a Portico di Caserta,

52 i casi a Casapesenna,

49 i casi a San Marco Evangelista,

46 i casi a Vitulazio,

44 i casi a Alife,

43 i casi a Cancello ed Arnone, Curti,

41 i casi a Casapulla,

40 i casi a Bellona, Cellole,

38 i casi a Sparanise,

35 i casi a Gioia Sannitica,

31 i casi a Alvignano,

26 i casi a Carinola, Grazzanise,

25 i casi a Teano,

23 i casi a Vairano Patenora,

22 i casi a Francolise,

18 i casi a Valle di Maddaloni,

16 i casi a Capriati al Volturno, Pastorano,

15 i casi a Pastorano, Piedimonte Matese,

14 i casi a Caiazzo,

13 i casi a Camigliano, Pignataro Maggiore,

11 i casi a Piana di Monte Verna,

10 i casi a Calvi Risorta, Pratella, Sant’Angelo d’Alife,

9 i casi a Caianello, Castel Morrone, Formicola,

8 i casi a Dragoni, Ruviano, San Gregorio Matese,

6 i casi a Castel Campagnano, Pietramelara, Pietravairano, Presenzano, Riardo, Roccamonfina,

5 i casi a Falciano del Massico, San Potito Sannitico,

4 i casi a Ailano, Marzano Appio,

3 i casi a Fontegreca, Galluccio, Rocca D’Evandro,

2 i casi a Baia e Latina, Castel di Sasso, Castello del Matese, Prata Sannita, Raviscanina, Valle Agricola,

1 caso a Giano Vetusto, Mignano Montelungo, Pontelatone, San Pietro Infine, Santa Maria la Fossa, Tora e Piccilli.

Casa Circondariale 1

COVID-19, IL BOLLETTINO ORDINARIO DELL'UNITÀ DI CRISI DELLA REGIONE CAMPANIA

Questo il bollettino di oggi:

(dati aggiornati alle 23.59 di ieri)

Positivi del giorno: 1.950 (*)

di cui

Asintomatici: 1.374 (*)

Sintomatici: 576 (*)

* Positivi, Sintomatici e Asintomatici si riferiscono ai tamponi molecolari

Tamponi molecolari del giorno: 22.399

Tamponi antigenici del giorno: 10.427

10 deceduti nelle ultime 48 ore, 2 deceduti in precedenza ma registrati ieri.

Totale deceduti: 6.405

Guariti: 1.729

Totale guariti: 295.740

Report posti letto su base regionale:

Posti letto di terapia intensiva disponibili: 656

Posti letto di terapia intensiva occupati: 137

Posti letto di degenza disponibili: 3.160

Posti letto di degenza occupati: 1.441