Il mondo dell'informatica è in continua evoluzione: ne è un'evidente testimonianza il miglioramento delle trasmissioni dei segnali audio e video da un dispositivo all'altro. Nel corso degli anni si sono alternate diverse tipologie di interfaccia per collegare il computer al monitor: dalle vecchie VGA si è passati alle DVI, per poi arrivare all'HDMI e allo standard DisplayPort.

Proprio queste ultime due tecnologie ad oggi si stanno dividendo il mercato: l'interfaccia HDMI è quella più comune per i collegamenti tra di dispositivi elettronici ed i televisori, mentre l'interfaccia DisplayPort viene per lo più utilizzata per collegare il PC al monitor. In altre parole, possono essere definiti dei veri cavi per computer.

Tipologie e caratteristiche dei cavi DisplayPort

Esteticamente, tutti i cavi DisplayPort presenti sul mercato hanno lo stesso aspetto: alle estremità si trovano i connettori maschio (che possono essere di due dimensioni, come verrà spiegato più avanti) ed il cablaggio è comune per tutti i modelli. Questo però non significa che tutti i cavi displayport abbiano le stesse caratteristiche.

Gli hdmi displayport vengono infatti classificati in quattro differenti categorie in relazione alla larghezza della banda supportata. Il cavo Reduced Bit Rate, più noto come RBR, ha una larghezza di banda di 6,48 Gbit/s; il cavo High Bit Rate (HBR) ha una larghezza di banda di 10,80 Gbit/s; il cavo High Bit Rate 2 (HBRS) ha una larghezza di banda di 21,60 Gbit/s; il cavo High Bit Rate 3 (DP8K) ha una larghezza di banda di 32,40 Gbit/s.

L'ultima specifica della tecnologia DispayPort potrebbe sembrare inferiore all'ultima versione HDMI (la 2.1), ma bisogna guardare oltre il solo dato relativo alla bandwidth. Gli ultimi cavi DP hanno un rapporto di compressione senza perdita, quindi offrono delle ottime prestazioni sia per quanto riguarda le risoluzioni che per quanto riguarda i refresh.

Come accennato in precedenza, i fili DisplayPort possono essere dotati di due diversi tipi di connettore. Il connettore standard, che è quello più diffuso sui monitor, ha delle dimensioni paragonabili a quelle di una classica porta USB. Il connettore Mini, che è presente sui computer portatili (tra cui quelli della Apple), ha delle dimensioni ridotte.

Diffusione e vantaggi dell'interfaccia DP

Al momento, la tecnologia DP è integrata in dispositivi come i tablet, i computer portatili, i computer desktop ed i monitor, ma presto potrebbe affermarsi come standard anche sui televisori digitali. La sempre maggiore diffusione di questa interfaccia è dovuta ai numerosi vantaggi legati al suo utilizzo.

Il primo vantaggio consiste nelle elevate prestazioni, visto che le ultime versioni consentono di gestire le più alte risoluzioni. Questa tecnologia, inoltre, permette di collegare più monitor ad una sola uscita video: basta utilizzare l'apposito hub oppure concatenare i display. In più, i cavi DisplayPort sono robusti e molto versatili.

HDMI o DisplayPort: quali sono i migliori cavi per computer?

Ma chi vuole ottenere il massimo dal suo computer su cosa si deve orientare: HDMI o DisplayPort? Innanzi tutto bisogna tenere conto dell'hardware che si ha a disposizione: in alcuni casi la scelta sarà obbligata, visto che alcune schede video e alcuni monitor presentano solo una delle due interfacce. Ma se c'è possibilità di scelta, bisogna optare per la tecnologia che meglio si adegua alle proprie esigenze.

Ad oggi, il livello delle prestazioni può essere considerato pari. È vero che l'ultima versione HDMI offre prestazioni nominalmente più elevate, ma considerando le potenzialità dell'hardware disponibile in commercio oggi, sulla pratica questa differenza non è apprezzabile. I cavi DisplayPort sono la scelta migliore per chi deve collegare più monitor alla stessa sorgente.

Dove trovare i migliori fili DP

I modelli di cavo DisplayPort presenti sul mercato si differenziano tra loro per varie caratteristiche. Sfruttando i filtri di ricerca, trovare il cavo perfetto sul sito di RS Components è davvero semplice.

I vari fili possono essere selezionati in base al marchio, al tipo di connettore, alla lunghezza, alla risoluzione massima, al colore, alla tipologia e ad altri aspetti. Ogni cavo ha poi la sua scheda con tutti i dettagli, la documentazione tecnica, il prezzo e la data di consegna.