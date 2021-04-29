15:23:51 L’ennesima impennata di positivi di questi giorni fa salire di 113 unità il numero dei contagiati che arriva a 6920 casi.

Il rapporto tra nuovi positivi e tamponi processati è salito di oltre tre punti rispetto a ieri arrivando all’11,16%.

I nuovi positivi sono stati 354, mentre i guariti 238.

Sul fronte vaccino è salito a 204056 il numero delle persone che si è sottoposto alla prima dose, mentre è arrivato a 75177 quello di coloro che hanno completato il percorso anche con il richiamo.

Il Comune con il numero maggiore di positivi è Caserta 433 seguito da Maddaloni a 452,

435 i casi a Marcianise

326 i casi a Aversa,

298 i casi a Orta di Atella,

265 i casi a San Felice a Cancello,

244 i casi a Trentola Ducenta,

236 i casi a Lusciano,

218 i casi a Santa Maria Capua Vetere,

192 i casi a San Marcellino,

171 i casi a Mondragone,

149 i casi a San Nicola la Strada,

147 i casi a Santa Maria a Vico,

146 i casi a Frignano,

139 i casi a Gricignano d’Aversa,

136 i casi a Casal di Principe, Sant’Arpino,

129 i casi a Castel Volturno,

127 i casi a Capodrise,

120 i casi a Parete,

118 i casi a Capua,

108 i casi a Villa di Briano,

105 i casi a Sessa Aurunca,

103 i casi a Succivo,

96 i casi a Macerata Campania,

95 i casi a Cesa,

92 i casi a Teverola,

85 i casi a San Prisco,

84 i casi a Arienzo,

83 i casi a Casagiove, San Cipriano d’Aversa,

81 i casi a San Tammaro, Villa Literno,

74 i casi a Cervino,

68 i casi a Casaluce,

67 i casi a Recale,

61 i casi a Carinaro,

54 i casi a Portico di Caserta,

53 i casi a Alife,

48 i casi a San Marco Evangelista,

44 i casi a Casapesenna,

43 i casi a Curti, Vitulazio,

41 i casi a Casapulla, Cellole,

38 i casi a Bellona,

36 i casi a Cancello ed Arnone,

34 i casi a Gioia Sannitica,

33 i casi a Sparanise,

29 i casi a Alvignano,

26 i casi a Carinola, Teano,

25 i casi a Francolise,

24 i casi a Grazzanise, Vairano Patenora,

17 i casi a Valle di Maddaloni,

16 i casi a Capriati al Volturno,

15 i casi a Pastorano, Piedimonte Matese,

13 i casi a Caiazzo, Camigliano, Pignataro Maggiore,

11 i casi a Sant’Angelo d’Alife,

10 i casi a Calvi Risorta, Piana di Monte Verna,

9 i casi a Castel Morrone, Dragoni, Riardo,

8 i casi a Caianello, Formicola, San Gregorio Matese,

7 i casi a Marzano Appio, Pietravairano, Roccamonfina,

6 i casi a Castel Campagnano, Pietramelara, Presenzano, Ruviano,

5 i casi a Falciano del Massico, San Potito Sannitico,

4 i casi a Ailano, Pratella,

3 i casi a Fontegreca, Rocca D’Evandro,

2 i casi a Baia e Latina, Castel di Sasso, Castello del Matese, Conca della Campania, Galluccio, Prata Sannita, San Pietro Infine, Valle Agricola,

1 caso a Giano Vetusto, Mignano Montelungo, Raviscanina, Santa Maria la Fossa, Tora e Piccilli.

Casa Circondariale 1