15:23:51 L’ennesima impennata di positivi di questi giorni fa salire di 113 unità il numero dei contagiati che arriva a 6920 casi.
Il rapporto tra nuovi positivi e tamponi processati è salito di oltre tre punti rispetto a ieri arrivando all’11,16%.
I nuovi positivi sono stati 354, mentre i guariti 238.
Sul fronte vaccino è salito a 204056 il numero delle persone che si è sottoposto alla prima dose, mentre è arrivato a 75177 quello di coloro che hanno completato il percorso anche con il richiamo.
Il Comune con il numero maggiore di positivi è Caserta 433 seguito da Maddaloni a 452,
435 i casi a Marcianise
326 i casi a Aversa,
298 i casi a Orta di Atella,
265 i casi a San Felice a Cancello,
244 i casi a Trentola Ducenta,
236 i casi a Lusciano,
218 i casi a Santa Maria Capua Vetere,
192 i casi a San Marcellino,
171 i casi a Mondragone,
149 i casi a San Nicola la Strada,
147 i casi a Santa Maria a Vico,
146 i casi a Frignano,
139 i casi a Gricignano d’Aversa,
136 i casi a Casal di Principe, Sant’Arpino,
129 i casi a Castel Volturno,
127 i casi a Capodrise,
120 i casi a Parete,
118 i casi a Capua,
108 i casi a Villa di Briano,
105 i casi a Sessa Aurunca,
103 i casi a Succivo,
96 i casi a Macerata Campania,
95 i casi a Cesa,
92 i casi a Teverola,
85 i casi a San Prisco,
84 i casi a Arienzo,
83 i casi a Casagiove, San Cipriano d’Aversa,
81 i casi a San Tammaro, Villa Literno,
74 i casi a Cervino,
68 i casi a Casaluce,
67 i casi a Recale,
61 i casi a Carinaro,
54 i casi a Portico di Caserta,
53 i casi a Alife,
48 i casi a San Marco Evangelista,
44 i casi a Casapesenna,
43 i casi a Curti, Vitulazio,
41 i casi a Casapulla, Cellole,
38 i casi a Bellona,
36 i casi a Cancello ed Arnone,
34 i casi a Gioia Sannitica,
33 i casi a Sparanise,
29 i casi a Alvignano,
26 i casi a Carinola, Teano,
25 i casi a Francolise,
24 i casi a Grazzanise, Vairano Patenora,
17 i casi a Valle di Maddaloni,
16 i casi a Capriati al Volturno,
15 i casi a Pastorano, Piedimonte Matese,
13 i casi a Caiazzo, Camigliano, Pignataro Maggiore,
11 i casi a Sant’Angelo d’Alife,
10 i casi a Calvi Risorta, Piana di Monte Verna,
9 i casi a Castel Morrone, Dragoni, Riardo,
8 i casi a Caianello, Formicola, San Gregorio Matese,
7 i casi a Marzano Appio, Pietravairano, Roccamonfina,
6 i casi a Castel Campagnano, Pietramelara, Presenzano, Ruviano,
5 i casi a Falciano del Massico, San Potito Sannitico,
4 i casi a Ailano, Pratella,
3 i casi a Fontegreca, Rocca D’Evandro,
2 i casi a Baia e Latina, Castel di Sasso, Castello del Matese, Conca della Campania, Galluccio, Prata Sannita, San Pietro Infine, Valle Agricola,
1 caso a Giano Vetusto, Mignano Montelungo, Raviscanina, Santa Maria la Fossa, Tora e Piccilli.
Casa Circondariale 1