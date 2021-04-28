09:33:33 Il giudice monocratico Giuseppe Meccariello del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha condannato a due anni di carcere un'ex assistente universitaria per i reati di stalking e diffamazione commessi nei confronti di una ricercatrice della facoltà di Giurisprudenza dell'Ateneo della Campania Luigi Vanvitelli; parte offesa, ma in un processo in corso al tribunale di Nola, è anche il docente universitario con cui l'ex assistente collaborava.

L'imputata, una 31enne di Grazzanise, fu anche arrestata e posta ai domiciliari per questi fatti dai carabinieri nell'ottobre 2019, in seguito alle numerose denunce presentate nei suoi confronti dalla ricercatrice.

Nel processo conclusosi ieri, la ricercatrice, difesa da Dezio Ferraro, si è vista riconoscere anche il risarcimento danni che verrà liquidato in sede civile.

La persecuzione del prof e della ricercatrice, secondo quanto emerso dalle indagini della Procura di Santa Maria Capua Vetere e dei carabinieri, iniziò dopo che la 31enne aveva terminato la sua collaborazione - era assistente volontaria - presso la facoltà di Legge della Vanvitelli; da allora - è emerso - la 31enne ha cominciato a prendersela con il prof che l'avrebbe, a suo dire, mandata via.

L'imputata ha inviato varie lettere al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Santa Maria Capua Vetere in cui diffamava pesantemente prof e ricercatrice - quest'ultima è un avvocato - alludendo ad una presunta relazione tra i due. La 31enne si presentò anche ad un convegno dove c'erano le vittime. La ricercatrice ha presentato una denuncia contro la stalker, facendola arrestare e dando il via al processo conclusosi con la condanna della 31enne ex assistente.