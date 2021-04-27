16:58:46 Scende al 7,59% il rapporto tra nuovi positivi e tamponi processati: i contagiati totali aumentano di 5 unità salendo a 6794 grazie alla situazione di sostanziale pareggio tra i casi delle ultime 24 ore e i guariti.
Sono 172 i nuovi positivi a fronte dei 164 guariti.
Tre i decessi tra ieri e oggi.
Sul fronte vaccini sale a 199023 le persone che si sono sottoposte alla prima dose, mentre è arrivato a 70797 quello di coloro che hanno completato il percorso con il richiamo.
Il Comune con il numero maggiore di positivi è Caserta 455 seguito da Maddaloni a 432,
431 i casi a Marcianise
328 i casi a Aversa,
300 i casi a Orta di Atella,
259 i casi a San Felice a Cancello,
236 i casi a Lusciano, Trentola Ducenta,
201 i casi a Santa Maria Capua Vetere,
186 i casi a San Marcellino,
157 i casi a Mondragone,
148 i casi a Frignano,
147 i casi a San Nicola la Strada,
143 i casi a Santa Maria a Vico,
140 i casi a Sant’Arpino,
135 i casi a Gricignano d’Aversa,
125 i casi a Casal di Principe,
124 i casi a Capua, Parete,
121 i casi a Capodrise,
118 i casi a Castel Volturno,
109 i casi a Villa di Briano,
105 i casi a Macerata Campania,
100 i casi a Succivo,
97 i casi a Sessa Aurunca,
92 i casi a Cesa, Teverola,
85 i casi a Cervino,
82 i casi a San Cipriano d’Aversa,
80 i casi a Casagiove, San Prisco,
77 i casi a Villa Literno,
70 i casi a Arienzo, San Tammaro,
67 i casi a Recale,
63 i casi a Casaluce,
62 i casi a Carinaro,
57 i casi a Alife,
46 i casi a Portico di Caserta, San Marco Evangelista,
45 i casi a Curti,
44 i casi a Vitulazio,
43 i casi a Casapesenna, Casapulla,
37 i casi a Bellona, Gioia Sannitica,
35 i casi a Cancello ed Arnone,
33 i casi a Cellole,
30 i casi a Alvignano,
28 i casi a Teano,
27 i casi a Sparanise,
26 i casi a Francolise,
25 i casi a Carinola,
24 i casi a Vairano Patenora,
22 i casi a Grazzanise,
20 i casi a Piedimonte Matese,
19 i casi a Valle di Maddaloni,
16 i casi a Pastorano,
13 i casi a Calvi Risorta, Camigliano, Pignataro Maggiore,
12 i casi a Piana di Monte Verna,
11 i casi a Caiazzo, Capriati al Volturno, Sant’Angelo d’Alife,
9 i casi a Castel Morrone,
8 i casi a Caianello, Dragoni, Riardo, Roccamonfina,
7 i casi a Castel Campagnano, Formicola, Marzano Appio, Pietravairano,
6 i casi a Pietramelara, San Potito Sannitico,
5 i casi a Baia e Latina, Presenzano,
4 i casi a Pratella, Rocca D’Evandro, San Gregorio Matese,
3 i casi a Fontegreca, Prata Sannita, Ruviano,
2 i casi a Conca della Campania, Falciano del Massico, Galluccio, San Pietro Infine, Valle Agricola,
1 caso a Ailano, Castel di Sasso, Giano Vetusto, Mignano Montelungo, Raviscanina, Santa Maria la Fossa, Tora e Piccilli.
Casa Circondariale 1
COVID-19, IL BOLLETTINO ORDINARIO DELL'UNITÀ DI CRISI DELLA REGIONE CAMPANIA
Questo il bollettino di oggi:
(dati aggiornati alle 23.59 di ieri)
Positivi del giorno: 1.654 (*)
di cui
Asintomatici: 1.126 (*)
Sintomatici: 528 (*)
* Positivi, Sintomatici e Asintomatici si riferiscono ai tamponi molecolari
Tamponi molecolari del giorno: 18.035
Tamponi antigenici del giorno: 9.701
25 deceduti nelle ultime 48 ore, 12 deceduti in precedenza ma registrati ieri.
Totale deceduti: 6.305
Guariti: 1.657
Totale guariti: 288.080
Report posti letto su base regionale:
Posti letto di terapia intensiva disponibili: 656
Posti letto di terapia intensiva occupati: 136
Posti letto di degenza disponibili: 3.160
Posti letto di degenza occupati: 1.506