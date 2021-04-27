16:58:46 Scende al 7,59% il rapporto tra nuovi positivi e tamponi processati: i contagiati totali aumentano di 5 unità salendo a 6794 grazie alla situazione di sostanziale pareggio tra i casi delle ultime 24 ore e i guariti.

Sono 172 i nuovi positivi a fronte dei 164 guariti.

Tre i decessi tra ieri e oggi.

Sul fronte vaccini sale a 199023 le persone che si sono sottoposte alla prima dose, mentre è arrivato a 70797 quello di coloro che hanno completato il percorso con il richiamo.

Il Comune con il numero maggiore di positivi è Caserta 455 seguito da Maddaloni a 432,

431 i casi a Marcianise

328 i casi a Aversa,

300 i casi a Orta di Atella,

259 i casi a San Felice a Cancello,

236 i casi a Lusciano, Trentola Ducenta,

201 i casi a Santa Maria Capua Vetere,

186 i casi a San Marcellino,

157 i casi a Mondragone,

148 i casi a Frignano,

147 i casi a San Nicola la Strada,

143 i casi a Santa Maria a Vico,

140 i casi a Sant’Arpino,

135 i casi a Gricignano d’Aversa,

125 i casi a Casal di Principe,

124 i casi a Capua, Parete,

121 i casi a Capodrise,

118 i casi a Castel Volturno,

109 i casi a Villa di Briano,

105 i casi a Macerata Campania,

100 i casi a Succivo,

97 i casi a Sessa Aurunca,

92 i casi a Cesa, Teverola,

85 i casi a Cervino,

82 i casi a San Cipriano d’Aversa,

80 i casi a Casagiove, San Prisco,

77 i casi a Villa Literno,

70 i casi a Arienzo, San Tammaro,

67 i casi a Recale,

63 i casi a Casaluce,

62 i casi a Carinaro,

57 i casi a Alife,

46 i casi a Portico di Caserta, San Marco Evangelista,

45 i casi a Curti,

44 i casi a Vitulazio,

43 i casi a Casapesenna, Casapulla,

37 i casi a Bellona, Gioia Sannitica,

35 i casi a Cancello ed Arnone,

33 i casi a Cellole,

30 i casi a Alvignano,

28 i casi a Teano,

27 i casi a Sparanise,

26 i casi a Francolise,

25 i casi a Carinola,

24 i casi a Vairano Patenora,

22 i casi a Grazzanise,

20 i casi a Piedimonte Matese,

19 i casi a Valle di Maddaloni,

16 i casi a Pastorano,

13 i casi a Calvi Risorta, Camigliano, Pignataro Maggiore,

12 i casi a Piana di Monte Verna,

11 i casi a Caiazzo, Capriati al Volturno, Sant’Angelo d’Alife,

9 i casi a Castel Morrone,

8 i casi a Caianello, Dragoni, Riardo, Roccamonfina,

7 i casi a Castel Campagnano, Formicola, Marzano Appio, Pietravairano,

6 i casi a Pietramelara, San Potito Sannitico,

5 i casi a Baia e Latina, Presenzano,

4 i casi a Pratella, Rocca D’Evandro, San Gregorio Matese,

3 i casi a Fontegreca, Prata Sannita, Ruviano,

2 i casi a Conca della Campania, Falciano del Massico, Galluccio, San Pietro Infine, Valle Agricola,

1 caso a Ailano, Castel di Sasso, Giano Vetusto, Mignano Montelungo, Raviscanina, Santa Maria la Fossa, Tora e Piccilli.

Casa Circondariale 1

COVID-19, IL BOLLETTINO ORDINARIO DELL'UNITÀ DI CRISI DELLA REGIONE CAMPANIA

Questo il bollettino di oggi:

(dati aggiornati alle 23.59 di ieri)

Positivi del giorno: 1.654 (*)

di cui

Asintomatici: 1.126 (*)

Sintomatici: 528 (*)

* Positivi, Sintomatici e Asintomatici si riferiscono ai tamponi molecolari

Tamponi molecolari del giorno: 18.035

Tamponi antigenici del giorno: 9.701

25 deceduti nelle ultime 48 ore, 12 deceduti in precedenza ma registrati ieri.

Totale deceduti: 6.305

Guariti: 1.657

Totale guariti: 288.080

Report posti letto su base regionale:

Posti letto di terapia intensiva disponibili: 656

Posti letto di terapia intensiva occupati: 136

Posti letto di degenza disponibili: 3.160

Posti letto di degenza occupati: 1.506