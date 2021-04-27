14:57:34 MADDALONI. I Coordinatori Provinciali di Italia Viva, Carmen De Rosa e Peppe Altieri, nel dare seguito a quanto approvato in sede di Assemblea Nazionale procedono alla nomina dei Coordinatori Cittadini per il Comune di Maddaloni

Sono nominati

Giuseppina Ventrone e Angelo Campolattano

Stimati e conosciuti Professionisti della zona ai quali va un grosso in bocca al lupo del Partito per il lavoro da svolgere sul Territorio che ha già visto l’elezione del Consigliere Regionale Vincenzo Santangelo.

Essi avranno il compito di far conoscere i principi ispiratori del Partito e diffondere le proposte dello stesso. Saranno altresì impegnati alla crescita di Italia Viva promuovendo iniziative politiche e specifiche su temi locali.

Attraverso le loro iniziative Italia Viva sarà presente nel comune di Maddaloni per dare il suo contributo al benessere dei Maddalonesi. I Coordinatori svilupperanno tutte le iniziative utili per essere forza di stimolo e pungolo per questa amministrazione se pur da una posizione di opposizione.

Per tutte le proposte ed iniziative di Italia Viva i neo Coordinatori, si avvarranno del contributo, anche dei numerosi iscritti e di quanti, nella società civile, vorranno confrontarsi e collaborare con loro alla stesura dei progetti per lo sviluppo della Città.