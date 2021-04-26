22:22:15 Riceviamo e pubblichiamo la smentita dell’avvocato Geltrude Giusti che comunica di non essere la segretaria di Fratelli d’Italia:
Spett.le Caserta Focus
La sottoscritta Geltrude Giusti relativamente al Vostro articolo del 25.04.2021, con il seguente titolo: "Capua- Branco guarda anche oltre il centro sinistra? Sul tavolo del sindaco il nome della segretaria di Fratelli d'Italia Giusti per la giunta", precisa di non essere la coordinatrice cittadina di Fratelli d'Italia, pertanto, la stessa chiede una smentita del suddetto articolo.
Sicura di un Vostro immediato riscontro, porgo distinti saluti.
Avv. Geltrude Giusti.