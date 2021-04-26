20:56:14 L’Asl di Caserta ha inviato una comunicazione a tutti i Sindaci dei Comuni di Capodrise, Macerata Campania, Marcianise, Portico di Caserta, Recale e San Marco Evangelista con la quale ha annunciato un Open day sperimentale presso il Centro Vacclnale di Marcianise riservato alla fascia di età 60-69 anni per la somministrazione del solo vaccino ASTRA Zeneca.

L’appuntamento è per domani 27 Aprile dalle 12:00 alle 23:00 e per mercoledì dalle 8 alle 22.

L'accesso sarà libero, riservato ai solo residenti nei comuni del distretto 16.

L'utente dovrà presentarsi munito di tessera sanitaria e se, in possesso, di modulo di consenso c/o di registrazione avvenuta sul portale regionale.

Per accedere alla vaccinazione si entrerà in ordine alfabetico secondo il seguente orario che tiene conto dell’iniziale del cognome.

27 aprile

A ore 12/13

B ore 13/14

C ore 14/16,30

D ore 16,30/19

E,F ore 19/20

G,H ore 20/21,30

I,J,K ore 21,30/22,30

L ore 22,30/23,30

28 aprile

M ore 8/10,30

N,O ore 10,30/12

P,Q ore 12/14,30

R ore 14,30/16

S ore 16/18,30

T ore 18,30/20

U,V,Y,Z ore 20/23