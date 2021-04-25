Banner-MutuaBccSpettacolo
21:00:52 C’è un nome nuovo sul tavolo del sindaco Luca Branco per sostituire l’assessore Anna D’Orta dimessasi nello scorso mese di ottobre e per bilanciare la parità di genere nell’esecutivo.

Si tratta dell’avvocato Geltrude Giusti, già assessore a Capua e coordinatrice cittadina di Fratelli d’Italia.

Il sindaco starebbe prendendo seriamente in considerazione l’indicazione che gli è arrivata allargando gli orizzonti della sua maggioranza che nasce come una compagine di centrosinistra con forze come Partito democratico e Capua Bene Comune che, nel loro dna, hanno valori opposti a quelli degli uomini di Giorgia Meloni.

Ma, si sa, di questi tempi le maglie delle alleanze e delle coalizioni si stanno allargando abbastanza e, così come insegna il governo nazionale, intese sulla carta impossibili potrebbero diventare probabili.

Sono diversi i nodi che deve sciogliere il sindaco di Capua dal momento che già da prima delle sue dimissioni poi rientrate, le forze della sua maggioranza gli chiedono un riequilibrio di deleghe e di nomi.

Le prossime ore potrebbero essere decisive. Staremo a vedere…

