15:57:34 CASERTA. Enrico Trapassi, lei si è candidato a sindaco 5 anni fa, mi racconta la sua avventura politica?

«La mia avventura politica inizia sin da quando ero studente con le aggregazioni e i movimenti giovanili. È passione e impegno che coltivo da sempre, è un percorso che oggi non mi vede in nessun partito politico ma mi obbliga nell'operato sociale. 5 anni fa abbiamo avuto un'esperienza stupenda con tante persone pronte a portare il cambiamento in città. Lo abbiamo fatto in un contesto politico territoriale complesso ma è stato fatto con volontà.

Sfida partita dal basso, con persone che non avevano mai avuto esperienze politiche e che decidevano di portare avanti, insieme, una battaglia contro ogni logica di potere. Tutti avevamo in comune il bene del territorio. Sfida fatta con pochissimi mezzi, senza manifesti ma semplicemente incontrando la gente, 30 giorni di campagna elettorale con un segnale diverso per dimostrare che è possibile uscire da una logica politica tradizionale, tutto fatto con il cuore».

Cosa fa la differenza tra politica cattiva e politica buona?

«Rispondo citando Prezzolini “la politica è morale quando è diretta a tutti, immorale quando diretta a se stessi”. Profonda verità, è il principio con il quale si fa la differenza».

Si ricandiderà alle prossime amministrative?

«Siamo troppo abituati a pensare che la questione politica sia il nome del candidato e quanti simboli ha o quale coalizione rappresenta. Io credo che in questo periodo sia necessario cambiare ragionamento, è urgente ed emergenziale la necessità di cambiare il metodo. Il problema non è se il singolo vuole o non vuole candidarsi, il problema è qual è il progetto e la visione della città. Quali sono le fondamenta sulle quali si costruisce una proposta, poi segue il nome del candidato e del simbolo. C'è il bisogno di mettere insieme energie, professioni, recuperare la speranza.

Caserta è una città affamata e distrutta, con una classe politica che gli ha rubato la speranza, centro-destra come centro-sinistra. Dobbiamo iniziare a cambiare radicalmente il modo di affrontare la realtà. Basta con le parole, le cose bisogna iniziare a testimoniarle. Basta con la classe politica che ha creato le proprie fortune con le disgrazie di questa terra. Io sono il rappresentante di una comunità umana, non è una battaglia di solo nomi e simboli. Io sono un cittadino, amo Caserta, non mi contraddistinguo con simboli e partiti, desidero il cambiamento di pensiero comune.

Da qui l'inizio. Sono il presidente dell'associazione “Azione e partecipazione” che mette la legalità davanti a tutto. La gente necessità di fiducia e speranza. Rammento una citazione di Paolo Borsellino: “serve abbandonare il puzzo del compromesso morale per tornare a respirare il profumo fresco di libertà"».

Mi dà la sua valutazione dell'attuale centrodestra?

«Il centrodestra come il centrosinistra non credo che, in questo momento, abbiano centrato il cambiamento di cui ha bisogno la città. La mia sensazione è che entrambi i poli stiano facendo l'identica cosa, non esiste classe dirigente che si è messa all'opera per cambiare le sorti della città. Da cittadino non mi interessa vedere cosa fa la politica, si parla di alleanze nazionali, di simboli ma non vedo contenuti concreti. Non ci sono testimonianze di cambiamento. Se non si parte da questo non di va da nessuna parte».

Come vede il governo Marino?

«Caserta è una Città che sta morendo che vive un profondo degrado. La viabilità è in condizioni pietose, il verde non curato, non esiste la percezione di normalità. Il cittadino, a Caserta, ha problemi a fare la carta d'identità all'ufficio anagrafe. Ci rendiamo conto che si tratta di un ufficio che dovrebbe essere alla portata di tutti e funzionale? Qui è diventato un girone infernale, al di là delle posizioni di partito, è normale che una città continui questo stato di cose?

Non esiste strada percorribile, abbiamo gli assessori che si selfano durante i lavori stradali, mentre gli operai coprono le buche che si riformano dopo pochi giorni. Il governo Marino è il fallimento totale di questa città e altri 5 anni della sua amministrazione significherebbero solo 'disastro'. Non è normale che un sindaco ci racconti cosa vuole fare nei prossimi 5 anni e non ci racconti cosa ha fatto nei 5 precedenti. Caserta è la città dei soli centri commerciali. Le piccole attività stanno morendo. È un problema, anche qui, di visione della città».

Quale sarebbe la sua iniziativa per fare ripartire Caserta?

«Caserta è in una condizione estremamente difficile. Bisogna essere onesti intellettualmente, le situazioni finanziarie sono penose non si può parlare di nulla se non si riparte da un risanamento finanziario. Non esistono le bacchette magiche ma c'è bisogno di recuperare una prospettiva, di restituire la normalità cominciando dalle cose più semplici come i servizi, gli uffici funzionali. La viabilità in condizioni almeno sufficienti che oggi offre solo degrado e pericolosità.

Bisogna creare le condizioni affinché le attività commerciali possano sopravvivere in questa città e non favorire e approvare i grandi centri rischiando di spegnere completamente l'economia del territorio. Fruibilità dei parcheggi a costi simbolici, non è normale che un cittadino spenda per un parcheggio 2 euro per andare in qualche negozio.

Serve un contesto di attrazione. Gli artigiani di via San Carlo stanno associandosi per ripartire sostituendosi ad un'amministrazione. Bisogna restituire normalità a questa città, restituire trasparenza all'azione amministrativa, creare elementi di attrazione. Il disagio di questa città non ha colore politico, non ha partito, è una questione d'amore, io parlo da innamorato di questa terra».

Veronica Viteritti