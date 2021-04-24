11:08:16 In San Nicola La Strada, i carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Caserta hanno tratto in arresto, per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, un 21enne della Guinea, in Italia senza fissa dimora.
I militari dell’Arma lo hanno sorpreso al largo rotonda della villa comunale di San Nicola la Strada mentre cedeva una dose di sostanza stupefacente del tipo " hashish " ad un 22enne di Caserta, segnalato al Prefetto per la relativa violazione amministrativa.
A seguito di perquisizione operata dai carabinieri, il 21enne della Guinea è stato trovato in possesso di ulteriori 10 dosi della medesima sostanza, per un peso complessivi di gr.7, occultate all’interno della borraccia della bicicletta dell’uomo nonché della somma contante di euro 40,00.
L’arrestato verrà giudicato con rito direttissimo.