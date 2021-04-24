Banner-MutuaBccSpettacolo
kona ottobre 2025
FIAS_CASERTA
icauto_2023_250x250
tucson ottobre 2025

Pin It
Whatsapp

11:08:16 In San Nicola La Strada, i carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Caserta hanno tratto in arresto, per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, un 21enne della Guinea, in Italia senza fissa dimora.

I militari dell’Arma lo hanno sorpreso al largo rotonda della villa comunale di San Nicola la Strada mentre cedeva una dose di sostanza stupefacente del tipo " hashish " ad un 22enne  di Caserta, segnalato al Prefetto per la relativa violazione amministrativa.

A seguito di perquisizione operata dai carabinieri, il 21enne della Guinea è stato trovato in possesso di ulteriori 10 dosi della medesima sostanza, per un peso complessivi di gr.7, occultate all’interno della borraccia della bicicletta dell’uomo nonché della somma contante di euro 40,00.

L’arrestato verrà giudicato con rito direttissimo.

CASERTAFOCUS.NET

SEGUI LE NOTIZIE IN DIRETTA

CASERTAFOCUS.NET

dove_trovarci

Ultimi Articoli

Ottobre 2025
DLMMGVS
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031

Articoli più letti

Prev Next

LA NOVITA' - Saporedivino: il piacere de…

28-10-2025 Hits:220 Gusto La Redazione

21:54:27 Nel cuore di Casagiove, in viale Trieste 50, nasce Saporedivino, un locale che celebra il piacere del buon vino e della convivialità.

Read more

RACCONTARE NAPOLI - Tra libri e live exp…

24-10-2025 Hits:189 turismo La Redazione

Napoli e la Campania rappresentano da sempre uno scenario letterario per antonomasia, dando voce tanto al realismo quanto alla poesia, con chiave ironica anche quando i fatti sono più amari...

Read more

LE NOTIZIE DEL GIORNO DELL’10 OTTOBRE …

12-10-2025 Hits:277 dall'italia e dall'estero La Redazione

Mo: Merz, 'Germania stanzierà 29 mln di euro per gli aiuti umanitari a Gaza’

Read more
  • 1
  • 2
  • 3
Prev Next