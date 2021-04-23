21:58:15 MARCIANISE. Se ne è andato Massimo Gaglione, magistrato noto quanto riservato, da tempo residente a Caserta ma marcianisano fino al midollo. Avrebbe compiuto 90 anni il 13 luglio prossimo.

Con lui se ne va un pezzo di una certa Marcianise, quella che dopo la grande guerra sfornò personaggi di assoluto valore, destinati a svolgere funzioni di prestigio e di responsabilità.

Il dottore Gaglione non aveva una estrazione popolare, piuttosto era esponente di quella borghesia cittadina che però non scelse la strada comoda del parassitismo legato alle capacità economiche ma quella molto più scomoda dello studio, dell'approfondimento, delle competenze.

Era fratello di Valerio, avvocato civilista molto apprezzato che si muoveva con grande maestria tra le questioni legate alla società fondiaria, con una vita pubblica intensa come quella professionale, impegnato per lungo tempo nelle fila della Democrazia Cristiana fino a candidarsi alla Camera dei Deputati e a sfiorare l'elezione a deputato ma sempre ancorato alla sua Marcianise tanto da correre anche per la carica di sindaco.

Il dottore Gaglione scelse invece un'altra strada, quella della sinistra militante, quella allora eterodossa; una sinistra di sostanza e non di forma, vicina ai bisogni dei più deboli in una società che allora faceva soprattutto gli interessi dei più forti. A quell'impegno politico, arrivò attraverso il percorso dello studioso di diritto: giurista preparatissimo, dedicò parte della sua ricerca alla rielaborazione giurisprudenziale di istituti giuridici obsoleti, considerati in una prospettiva nuova, di fronte ad una società in continua evoluzione perché molto più articolata rispetta a quella in cui erano vissuti lui e la sua famiglia.

Fu precoce, Massimo Gaglione. Diplomatosi giovanissimo, laureatosi a soli 21 anni in Giurisprudenza, allievo del grande Giovanni Leone, svolse l'attività di avvocato per poco tempo e vinse ben presto - a 24 anni - il concorso in magistratura. Prima sede a Milano, poi in giro per l'Italia, tra Roma, il Molise. Infine la Cassazione a Roma e il capolinea della carriera a Isernia, dove gli "scipparono" l'incarico di presidente del Tribunale.

A Milano partecipò ai primi incontri per la costituzione di Magistratura Democratica, la corrente dei giudici di sinistra che negli Anni Settanta fu un'autentica novità e che si battè per l'apertura dei ruoli della magistratura a coloro che non appartenevano ai blocchi sociali. Lui che, con la sua famiglia, era stato esponente di quei blocchi: a dimostrazione di una grande autonomia di pensiero e di una cristallina, straordinaria capacità intellettuale.

A quel gruppo di pionieri di Magistratura Democratica rimase legatissimo. Lo ricordo ancora adesso ad un dibattito una ventina d'anni fa a Caserta (città con cui ebbe un rapporto ambivalente, dove visse con il costante pensiero alla sua Marcianise): discuteva con un suo grande amico e collega, il calabrese Francesco Misiani, alla presentazione del libro "La toga rossa" scritto con Carlo Bonini. Un pezzo di storia d'Italia.

Sì, con Massimo Gaglione se ne va una parte della Marcianise migliore. E sono perciò forti, oggi ancor di più, una certa nostalgia e un grande rimpianto. Al dottore Gaglione una dolce carezza, ai suoi familiari le più affettuose condoglianze.

Lo ricorda così il sindaco di Marcianise Antonello Velardi.