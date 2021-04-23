Banner-MutuaBccSpettacolo
21:16:14 L'Italia torna tingersi di giallo. Sono, infatti, in area arancione solo 5 Regioni: Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Valle d'Aosta (la Sardegna unica regione rossa).

Tutte le altre Regioni - tra cui la Campania - e Province Autonome sono in area gialla. Lo prevedono le nuove ordinanze che il Ministro della Salute, Roberto Speranza, firmerà sulla base dei dati e delle indicazioni della Cabina di Regia. Le nuove ordinanze andranno in vigore a partire da lunedì 26 aprile.

Ecco cosa sarà possibile fare da lunedì:

consentiti gli spostamenti tra Regioni gialle e bianche,

consentite le visite fino a 4 persone (più minori) una volta al giorno,

scuola e università tutte in presenza (in Campania al 50%),

aperti i ristoranti e i bar a pranzo e cena purché all’aperto,

riaprono cinema, teatri, sale concerti e live club,

negozi tutti aperti,

qualsiasi attività sportiva all’aperto di squadra e di contatto,

chiusi i centri commerciali nei festivi e nei pre-festivi.

Coprifuoco dalle 22 alle 5.

